الحذف من المنهج وشكل أسئلة الامتحان.. وزير التعليم يرد على استفسارات أولياء الأمور بشأن الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال رده على أسئلة لأولياء الأمور بشأن امتحانات الثانوية العامة، المقرر عقدها خلال شهرَي يوليو وأغسطس المقبلين، إنه لم يتم حذف أي مقررات أو مناهج أو الوحدات الأخيرة من مواد الثانوية العامة.

حذف المناهج

أكد وزير التربية والتعليم، في تصريحات له عبر جروب "حلقة وصل" عبر تطبيق "واتس آب": "ما علاقة كورونا بالمواد غير المضافة إلى المجموع أو حذف المناهج؟ هل تتلاشى (كورونا) عند حذف الوحدة الأخيرة؟!".

المواد خارج المجموع

وأعلن شوقي أنه سيتم إجراء الامتحان للمواد خارج المجموع لطلاب الثانوية العامة بنظام البوكليت، وتتم الإجابة عنه في المنزل وتسليمه آخر يوم امتحانات.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم تسليم طلاب الثانوية العامة المواد غير المضافة إلى المجموع في أول يوم امتحانات.

دخول الكتاب

وتابع وزير التربية والتعليم، في تصريحات له على "جروب أولياء الأمور"، عبر تطبيق "واتس آب"، بأنه يمكن للطالب أن يصطحب إلى الامتحان التابلت الموجود عليه كتاب المدرسة وعدد هائل من المصادر الأخرى على منصة إدارة التعلم، ويمكنه اصطحاب نسخة ورقية من كتاب المدرسة الأصلي، أو نسخة مصورة أو مطبوعة منه؛ لكن دون الكتابة عليها بأي شكل.

ونوه شوقي بأن الطلاب الذين لا يملكون تابلت؛ مثل طلاب المنازل والإعادة، يمكنهم اصطحاب نسخة ورقية من كتاب المدرسة الأصلي أو نسخة مصورة أو مطبوعة منه؛ لكن دون الكتابة عليه أيضًا بأي شكل.

إلغاء الأسئلة المقالية

أكد وزير التربية والتعليم أنه لا توجد أسئلة مقالية بامتحانات الثانوية العامة هذا العام، مؤكدًا أن نظام الأسئلة سيكون اختيارًا من متعدد.

ومن المقرر إجراء امتحانات الثانوية العامة هذا العام إلكترونيًّا، خلال شهرَي يوليو وأغسطس المقبلَين، بنظام الأسئلة الجديدة الذي يعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.