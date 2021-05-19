"قاتل الأشخاص والزراعات".. معاناة أهالي قلين من مقلب قمامة في كفر الشيخ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

حالة من الغضب الشديد تسيطر على أهالي قلين في كفر الشيخ، بسبب وجود مقلب قمامة بمدخل المدينة تجاه دسوق، ودمنهور، والإسكندرية، ما يتسبب في حدوث أدخنة ترتفع ألسنتها وتكسو الرقعة الزراعية، وتصيب الزراعات بالتلف، والمواطنين بالأمراض الصدرية.

محمد السقا، أحد أبناء مدينة قلين، قال لـ"الخليج 365"، إن مقلب القمامة المتواجد بمدخل المدينة الرئيسي تجاه طريق دسوق، يطلق عليه أهالي قلين "قاتل الأهالي والزراعات"، لأنه تسبب في إصابة العديد من المواطنين بالأمراض الصدرية، بينهم أقارب له، فترتفع ألسنة الدخان منه وتكسو السماء بالأدخنة الناتجة عن حرق القمامة فيه.

وأكد خالد راغب، من أبناء مدينة قلين، أنهم اشتكوا للعديد من المسئولين بخصوص تواجد مقلب القمامة بمدخل المدينة من ناحية طريق دسوق، خاصة تواجده بالقرب من مساكن شعبية ومنازل للمواطنين حوله، بجانب احتواء المنطقة المحيطة به على مساحات خضراء جميعها حقول زراعية ملك للمواطنين.

وأشار محمد عيسى، أحد شباب قلين، إلى أن الأهالي القاطنين في المناطق المحيطة بمقلب القمامة بمدخل المدينة يعانون أشد المعاناة من جراء تواجد ذلك المقلب، خاصة بعد تلف زراعتهم، وأخرون أصيبوا بأمراض صدرية، بينهم أطفال بسبب الأدخنة الناتجة منه.

ومن جانبه، أكد علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شكّل لجنة من المحافظة، ومجلس مدينة قلين، لإجراء معاينة 6 أفدنة ملك القطاع الإنتاجي بمركز البحوث بسخا، والكائنة في قرية ميت الديبة، تمهيدًا لتخصيصها مقلب قمامة.

وقال رئيس مركز ومدينة قلين، إن اللجنة التي شكلها محافظ كفر الشيخ، لمعاينة الأرض الجديدة جاءت بعد مذكرة رفعها للمحافظ لحل مشكلة مقلب القمامة المتواجد بمدخل المدينة بناحية طريق دسوق، حفاظًا على الصحة العامة، ومن المقرر أن يقدم المحافظ مذكرة لوزير الزراعة تطالبه بالحصول على موافقته بشأن تخصيصها مقلبًا للقمامة.