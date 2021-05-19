حماية الطفل بسوهاج توقف زواج قاصر.. ووالدها: "البنت كبرت"



محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

أوقفت وحدة الحماية باللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز أخميم في سوهاج، برئاسة حسين حبارير، اليوم الأربعاء، حالة زواج مبكر لطفلة قبل بلوغها السن القانوني.

وقال مقرر اللجنة الفرعية بأخميم إنه ورد بلاغ لوحدة الحماية من خط نجدة الطفل 16000 بمحاولة ولي أمر من إحدى قرى المركز إتمام زواج ابنته الطفلة القاصر، بالتعليم الفني، والبالغة من العمر 17 عامًا.

وأضاف أنه جرى إيقاف حالة الزواج بعد أخذ التعهدات اللازمة على ولي أمر الطفلة في النيابة العامة، بعدم إتمام زواجها قبل بلوغها السن القانوني "18 عامًا"، مشيرًا إلى أن والد الطفلة التي جرى إيقاف زواجها موظفًا، وعلل سبب إقدامه على زواج ابنته قبل بلوغ السن لاكتمال النمو الجسدي لابنته "البنت كبرت" على حد قوله.