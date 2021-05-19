بعد تطويرها.. افتتاح وحدة العبور بالسويس لتطعيم الفئات المستهدفة بلقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس_ حسام الدين أحمد:

افتتح الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة في السويس، اليوم الأربعاء، وحدة الرعاية الأولية بالعبور والتي خصص جزء منها بعد تطويرها لتطعيم الفئات المستهدفة بلقاح فيروس كورونا.

وتعد وحدة العبور المكان الثالث للتطعيم ضد فيروس كورونا بعد مركز مبارك بحي فيصل والمركز الطبي للعاملين بقطاع البترول، وحضر الافتتاح الدكتور رضا فكري، وكيل مديرية الصحة، والدكتور آسر البنا، مدير الطب الوقائي، وقيادات الصحة.

وقال "الحفناوي" إن التوسع في مراكز تقديم اللقاح داخل السويس يستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين أثناء التطعيمات، للحد وتقليل فرص وخطورة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن الفئات المستهدفة من التعطيمات هي الفرق الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

ودعت صحة السويس جميع مواطني المحافظة للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لتلقي اللقاح من خلال الرابط www.egcovac.mohp.gov.eg.