اخبار العالم

ابن فرحان: المملكة شريك مهم في التنمية الإفريقية

0 نشر
0 تبليغ

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «تشرفت بحضور قمة تمويل اقتصادات إفريقيا نيابة عن ولي العهد». وأكد وزير الخارجية في كلمته المتلفزة، حرص المملكة على مواصلة العمل مع شركائنا لتعزيز النمو والازدهار في القارة الإفريقية. وأضاف أن «المملكة شريك مهم في التنمية الإفريقية، وسنعمل لتعزيز تلك الشراكة بالذات في مجال الاستثمار والتنوع الاقتصادي».

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان، إن كلمة ولي العهد الأمير في قمة تمويل اقتصادات إفريقيا، تعبر عن مدى اهتمام المملكة بالقارة الإفريقية لتحقيق أمنها واستقرارها واستمرارا لدورها الريادي في تنميتها من خلال القروض والمنح التي وصلت إلى 13.5 مليار دولار لأكثر من 45 دولة إفريقية.


كانت هذه تفاصيل خبر ابن فرحان: المملكة شريك مهم في التنمية الإفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا