ابن فرحان: المملكة شريك مهم في التنمية الإفريقية

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «تشرفت بحضور قمة تمويل اقتصادات إفريقيا نيابة عن ولي العهد». وأكد وزير الخارجية في كلمته المتلفزة، حرص المملكة على مواصلة العمل مع شركائنا لتعزيز النمو والازدهار في القارة الإفريقية. وأضاف أن «المملكة شريك مهم في التنمية الإفريقية، وسنعمل لتعزيز تلك الشراكة بالذات في مجال الاستثمار والتنوع الاقتصادي».

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان، إن كلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة تمويل اقتصادات إفريقيا، تعبر عن مدى اهتمام المملكة بالقارة الإفريقية لتحقيق أمنها واستقرارها واستمرارا لدورها الريادي في تنميتها من خلال القروض والمنح التي وصلت إلى 13.5 مليار دولار لأكثر من 45 دولة إفريقية.