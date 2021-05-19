ابن فرحان: المملكة شريك مهم في التنمية الإفريقية

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان، إن كلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة تمويل اقتصادات إفريقيا، تعبر عن مدى اهتمام المملكة بالقارة الإفريقية لتحقيق أمنها واستقرارها واستمرارا لدورها الريادي في تنميتها من خلال القروض والمنح التي وصلت إلى 13.5 مليار دولار لأكثر من 45 دولة إفريقية.
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