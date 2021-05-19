وزير الخارجية يلتقي نظيره البريطاني ويناقشان الأوضاع في فلسطين

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، خلال زيارة رسمية إلى لندن، وزير الخارجية البريطاني دومينك راب. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات في فلسطين.

كما بحث الجانبان تعزيز التنسيق والتعاون في القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.