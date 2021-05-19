التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، خلال زيارة رسمية إلى لندن، وزير الخارجية البريطاني دومينك راب. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات في فلسطين.
كما بحث الجانبان تعزيز التنسيق والتعاون في القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي نظيره البريطاني ويناقشان الأوضاع في فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.