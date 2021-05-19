اختتام الجولة الرابعة من مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

اختتمت أمس، في العاصمة النمساوية فيينا، الجولة الرابعة من مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني، عقب اجتماع للجنة المشتركة من أجل الإعلان عما توصلت إليه الوفود بعد أسبوعين من الاجتماعات المستمرة.

وأعلن إنريك مورا، المدير السياسي للاتحاد الأوروبي الذي يدير تلك المباحثات، اختتام الجولة الرابعة التي وصفها بالبناءة، على أن تعقد الجولة الخامسة الأسبوع المقبل، كما أوضح أن المجتمعين حققوا تقدماً كبيراً في الأيام الماضية، ولكن ما زالت هناك أمور عالقة يجب العمل عليها، مضيفاً أن الجميع ملتزم بالتوصل لاتفاق. وتابع قائلاً: «ليس هناك مشكلة واحدة، بل عدة، من العقوبات إلى التزامات إيران، وغيرها مما لا يزال النقاش جارياً حولها»، إلا أنه أعرب عن «اعتقاده وإيمانه بأن الوفود ستتوصل في النهاية إلى اتفاق قبل الانتخابات الإيرانية المقبلة في يونيو». وشدد على أن الاتفاق النووي هو مفتاح لاستقرار المنطقة في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن السلطات الإيرانية ستناقش الآن مسألة تجديد الاتفاق التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل متابعة تفتيش المفاعل النووي في البلاد.

إلى ذلك، قال دبلوماسيون كبار من بريطانيا وفرنسا وألمانيا إن هناك تقدماً ملموساً في المحادثات النووية مع إيران لكن النجاح ليس مضموناً لأن هناك قضايا في غاية الصعوبة لم تُحل بعد. وأضافوا أن من «الضروري أن تجد إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سبيلاً لضمان استمرار الوكالة في مراقبة أنشطة إيران مع اقتراب انقضاء أجل الاتفاق الفني بينهما».

وقال الدبلوماسيون من الثلاثي الأوروبي في بيان «ستكون قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الوصول للمواقع النووية ضرورية لمساعينا من أجل إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لأن الاتفاق لا يمكن تطبيقه من دون ذلك».

بدوره، أكد ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا في فيينا، أن المشاركين في اجتماع الأمس، لاحظوا إحراز تقدم كبير، مضيفاً أن الاتفاق أصبح «قريب المنال».

يذكر أن هذا الاجتماع الرسمي الذي ضم وفود دول «4+1» روسيا وإيران والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، أتى في ختام جولة رابعة هي الأطول منذ انطلاق المفاوضات بداية الشهر الماضي، واستمرت قرابة الأسبوعين من دون توقف.