الأردن.. مقتل ثلاثة مهربين حاولوا التسلل من سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - عمان (وكالات)

أعلن الجيش الأردني، أمس، أنه قتل ثلاثة مهربين من أصل 11 حاولوا التسلل من سوريا إلى المملكة، وتهريب كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة.

ونقل بيان عن مصدر عسكري قوله إن «الجيش أحبط محاولة تهريب أسلحة وكمية كبيرة من المخدرات من خلال تسلل 11 شخصاً من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية بمحاولة تعد الأكبر منذ شهور». وأضاف أنه «تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة اثنين، وإلقاء القبض عليهما، وتراجع 6 أشخاص إلى داخل العمق السوري». وأشار إلى «ضبط عدد من الأسلحة، ومليون و307 آلاف حبة كبتاجون، و2100 حبة لاريكا».

وأكد المصدر أن «القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني».

وغالباً ما تعلن السلطات الأردنية إحباط عمليات تهريب مخدرات على الحدود مع سوريا.

وتؤكد وزارة الداخلية أن 95% من المخدرات التي تُضبط معدة للتهريب إلى الخارج.

وعقوبة الاتجار بالمخدرات في المملكة هي السجن لفترات تتراوح بين ثلاثة أعوام و15 عاماً تبعاً للكميات المضبوطة، أما الحيازة والتعاطي فتصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات.