ضبط خلية إرهابية تابعة لـ «الحوثيين» في مأرب

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، القبض على أفراد خلية إرهابية مرتبطة بميليشيات الحوثي الإرهابية وأحبطت مخططاتها المتضمنة تنفيذ عمليات إرهابية وأعمال تخريبية تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.

وقال مصدر أمني بشرطة المحافظة: إن «الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أفراد خلية إرهابية تعمل لصالح ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة مأرب في عملية أمنية نوعية نفذتها بعد عملية تعقب ومتابعة مستمرة لأفراد وعناصر الخلية استمرت لأيام». وأوضح المصدر أن «ميليشيات الحوثي أوكلت لعناصر الخلية القيام بأعمال إرهابية وتخريبية في مناطق متفرقة في مأرب وذلك في إطار مخططات المليشيات لإثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة للمواطنين».

وأشار إلى أن قوات الأمن ضبطت عدداً من عناصر الخلية الإرهابية الحوثية أثناء قيامهم بزرع العبوات الناسفة في الخط الدولي مستهدفة الطواقم الطبية وشاحنات نقل البضائع والمسافرين. وأكد أن الأجهزة الأمنية بمأرب تعمل بكفاءة عالية لحفظ الأمن والاستقرار وتأمين حياة المدنيين والنازحين وممتلكاتهم وتأمين المسافرين عبر مأرب وتتصدى بكل قوة وحزم لكل محاولات الميليشيات الإرهابية وتحبط كل مخططاتها وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار مأرب.

ونوه المصدر بدور مقاتلي القبائل والأهالي وتعاونهم المستمر مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة لعناصر وأفراد الخلايا الحوثية النائمة التي تمت زراعتها بين عامة الناس مما أسهم في ضبط الكثير من الخلايا وإحباط أعمالها الإجرامية قبل وقوعها.

وفي سياق آخر، اعتبرت منظمة حقوقية الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين في محافظة الحديدة باستخدام الطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات، «تطورا خطيرا» شجعها في ذلك بيانات البعثة الأممية المميعة لجرائم الحوثيين.

وأكدت منظمة «سام» للحقوق والحريات، أمس، أن استخدام ميليشيات الحوثي الطيران المسير في الأحداث الأخيرة ضد الأعيان المدنية في الحديدة، التي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين، ينتهك القواعد القانونية الدولية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومبادئ القانون الإنساني.

وأشار بيان للمنظمة إلى أن ما قامت به ميليشيات الحوثي يشكل اعتداء غير مشروع على الحق في الحياة يستوجب التحقيق الجدي والدولي في تداعياته، مشددةً على ضرورة أن تضطلع البعثة الأممية بدور أكبر في الضغط على ميليشيات الحوثي لوقف تلك الاعتداءات.

‏واستغرب البيان اكتفاء بعثة الأمم المتحدة الى الحديدة بإصدار بيانات الإدانة والشجب من دون ذكر الأطراف المخالفة للاتفاق المبرم، وهو ما فهمته ميليشيات الحوثي بصورة سلبية مستمرة في هذه الخروقات التي يكون ضحاياها من المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء.