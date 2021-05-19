قصف إسرائيلي مكثف يستهدف مواقع في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - عبد الرحيم حسين، وكالات (غزة، تل أبيب)

شن الطيران الإسرائيلي أمس، سلسلة غارات عنيفة استهدفت منازل فلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ونتج عن غارتين منفصلتين بالقطاع مقتل 10 فلسطينيين وتدمير عدة منازل.

وقتل فلسطيني بقصف إسرائيلي استهدف منطقة «القرم» بشرق جباليا في شمال القطاع، فيما أصيب شخصان بجراح خطيرة جراء استهداف في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أصيب مصور لوكالة «الأناضول» التركية بشظايا خلال تصويره تدمير منزل في محيط الجامعات بمدينة غزة. وقتل المذيع في إذاعة «صوت الأقصى» يوسف أبو حسين، إثر غارة جوية على منزل عائلته بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة. وارتفع إلى ثلاثة عدد القتلى في استهداف شقة سكنية بشارع الشهداء بمدينة غزة. وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي قصف شرق خان يونس بصواريخ ارتجاجية، وأن طائرة إسرائيلية مسيّرة أطلقت عدة صواريخ تجاه برج الأندلس بمنطقة الكرامة بشمال غزة، كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلاً في منطقة «النزاز» في شرق الشجاعية بمدينة غزة. وسقط عدد من القذائف المدفعية الدخانية خلف محطة البراوي للبترول في بيت لاهيا بشمال القطاع واشتعلت النيران في المكان. وأطلقت المدفعية الإسرائيلية عدة قذائف على شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. كما تم استهداف وتدمير منزل في شارع الصناعة بغرب مدينة غزة، بعد استهدافه بصواريخ الاستطلاع.

وتم استهداف منزل يعود لعائلة الجبري بصاروخ استطلاع في الحي الياباني بغرب خانيونس في جنوب قطاع غزة.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارتين على غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية عدة قذائف على شرق مخيم البريج وسط القطاع. وشهد مجمع الشفاء الطبي وصول إصابات لعدد من الصحافيين بعد قصف بناية بشارع الصناعة وسط مدينة غزة.

كما دمر الطيران الإسرائيلي الحربي منزلاً لعائلة الجبري في حي الأمل بخانيونس جنوب قطاع غزة، واستهدفت غارة إسرائيلية منطقة قرب مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

بدورها، أعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» أمس، توجيه ضربة بعشرات الصواريخ لمدن أسدود وعسقلان وبئر السبع رداً على استهداف المدنيين والبيوت الآمنة. وأكدت «كتائب القسام» أنها قصفت قاعدتي «تسيلم البرية» و«حتسريم الجوية» برشقات صاروخية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن دوي صفارات الإنذار في عسقلان وبئر السبع وسديروت، مؤكداً إطلاق 8 صواريخ باتجاه بئر السبع، وسقوط 5 أخرى في مناطق مفتوحة خارج المدينة، كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى دوي صفارات الإنذارات في مستوطنتي «كريات ملاخي» و«بير توفيا».

من جهتها، قالت وكالة «الأونروا»، إن إسرائيل ترفض إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن مقتل 219 شخصاً، بينهم 63 طفلاً و36 سيدة و16 مسناً، إضافة إلى 1530 إصابة بجراح مختلفة منذ بدء القصف على غزة قبل 10 أيام.