«مسام» يزيل 3154 لغماًً حوثياًً خلال أسبوع

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (وكالات)

أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام «مسام» أمس، انتزاع 3154 لغماً زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف مناطق اليمن خلال الأسبوع الثاني من مايو الجاري. وقال «مسام» في بيان صحفي أمس، إنه تمكن من نزع 122 لغماً مضاداً للأفراد، و2720 لغماً مضاداً للدبابات، و312 ذخيرة غير متفجرة، بواقع 82 لغماً مضاداً للأفراد و1813 لغماً مضاداً للدبابات و210 ذخائر غير متفجرة في مدينة عدن. وأشار إلى نزع 40 لغماً مضاداً للأفراد و907 ألغام مضادة للدبابات و102 ذخيرة غير متفجرة في مدينة الجوف.