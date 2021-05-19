دولة عربية تسجل إصابات بسلالات متحورة من «كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - باتت سلالات كورونا المتحورة تنتشر في العديد من الدول ما يثير مخاوف من موجة تفش جديدة للوباء.

وسبق أن ظهرت سلالات مختلفة من الفيروس في دول عربية عدة. واليوم، أعلن وزير الصحة الموريتاني الدكتور محمد نذيرو ولد حامد أن بلاده سجلت لأول مرة أربع إصابات جديدة متحورة بفيروس كورونا المستجد.وأوضح الوزير، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، في العاصمة نواكشوط، أنه تم تسجيل إصابتين بالسلالة البريطانية المتحورة من الفيروس وإصابة واحدة بالسلالة الهندية وأخرى بالسلالة الجنوب أفريقية.

وهذه أول مرة تسجل فيها السلالة المتحورة الهندية الخطيرة من الفيروس وكذلك السلالة الجنوب أفريقية في موريتانيا بعد أسابيع من تسجيل أربع حالات من السلالة البريطانية.

ودعا الوزير إلى الحذر والإبقاء على الإجراءات الاحترازية والتباعد. وقال إن وزارة الصحة تحقق في ملابسات ظهور هذه الإصابات الجديدة، مشدداً على خطورة هذه الحالات وصعوبة السيطرة عليها.