وفيات وإصابات كورونا تتراجع بدرجة كبيرة في بريطانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - تستمر المملكة المتحدة في تسجيل تراجع كبير في الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، تسجيل 2696 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية مقارنة بسبع وفيات قبل يوم.

وأوضحت البيانات أن 36.99 مليون شخص حصلوا على الجرعة الأولى من لقاحات الوقاية من الفيروس في المملكة المتحدة.

كانت بريطانيا أول بلد في العالم أطلقت حملة وطنية لمكافحة الوباء يوم 8 ديسمبر 2020. ما جعلها تحقق نتائج جيدة وتبدأ فتح الاقتصاد وتخفيف قيود كورونا قبل العديد من الدول.