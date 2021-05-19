فرق الإطفاء عاجزة عن إخماده.. اندلاع حريق مهول قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية بغور الأردن (فيديو)



قالت فرق إطفاء الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء 19 مايو/أيار 2021، إنها تتعامل مع حريق مهول شبَّ بالقرب من قاعدة للجيش الإسرائيلي بغور الأردن، على الحدود بين إسرائيل والأردن، وذلك دون أن تشير إلى أسباب ذلك.



وحسب مصادر إعلامية عبرية، فإن الحريق الكبير شبَّ على بُعد أمتار قليلة من القاعدة العسكرية للواء "كفير" في غور الأردن، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد أسبابه ومصدره وكشف المسؤول عنه.



وتُظهر مقاطع فيديو تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عن حجم الحرائق الكبير الذي أتى على عشرات الأمتار بالقرب من القاعدة العسكرية، فيما تحاول عناصر الإطفاء محاصرته وإخماده.



في سياق متصل، يرجح خبراء أمنيون أن يكون سبب الحريق سقوط رأس صاروخ بالمنطقة الخالية، أو أن تكون هناك جهةٌ ما تعمدت إشعال الحريق.



يُذكر أنه حتى الأربعاء، بلغ عدد ضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على غزة، منذ 10 مايو/أيار الجاري، 227 شهيداً، بينهم 64 طفلاً و38 سيدة، بجانب 1620 جريحاً، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع.



فيما استشهد 28 فلسطينياً، بينهم 4 أطفال، وأصيب قرابة 7 آلاف في الضفة الغربية المحتلة، وضمنها القدس، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي يستخدم خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين.



بينما قُتل 12 إسرائيلياً وأصيب أكثر من 600 آخرين، خلال رد الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ من غزة، بحسب "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية.

المصدر: عربي بوست



- فيديو :