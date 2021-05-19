227 شهيدا و1630 إصابة حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 10:17 مساءً - منذ 28 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة شهداء جرحى العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم العاشر على التوالي.

أفاد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الدكتور أشرف القدرة، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 227 حالة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 1630 حالة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوقوف على تطورات الأوضاع الصحية بشان العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال القدرة إن هذه المجزرة هي إضافة جديدة في سجل الإرهاب الإسرائيلي الذي طال 19 عائلة فلسطينية راح ضحيتها 91 شهيداً من بينهم 41 طفلا و 25 سيدة و عشرات الجرحى بجراحات مختلفة ليس أقلها التأثيرات النفسية القاسية على من تبقوا احياء من هذه المجازر.

وقال إن استهداف المواطنين الأبرياء العزل وتعمد قتلهم في بيوتهم حتى الاجنة في بطون أمهاتهم جرائم تتغير اسماء ضحاياها و لكن يبقى القاتل واحد …ونتساءل عن عدد الضحايا الابرياء الكفيل بتحريك ضمير العالم.

وأوضح أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي خلال 10 أيام من العدوان المتواصل أدت حتى اللحظة الى ارتقاء 227 شهيداً، من بينهم 64 طفلا و38 سيدة و 17 مسناً إضافة الى 1630 إصابة بجراح مختلفة منها 55 إصابة شديدة الخطورة و400 إصابة في الأجزاء العلوية منها 153 إصابة في الرأس والرقبة , كما أن من بين الإصابات 470 طفلا و 310 سيدة.

وتابع:” وزارة الصحة تنظر بقلق شديد إزاء تشريد نحو 50 الف مواطن باتوا في ظروف صحية ومعيشية غير مناسبة في 52 مركزاً للإيواء قد تسارع من احتمالية حدوث موجة ثالثة من وباء كورونا وانتشار الامراض المعدية والجلدية التي قد يتعذر على الطواقم الصحية متابعتها بالشكل الأمثل.

كما أنه لليوم الثالث على التوالي يتوقف المختبر المركزي عن اجراء فحوصات كوفيد 19، بسبب الاستهداف الإسرائيلي الذي طال مبنى وزارة الصحة وعيادة الرمال المركزية، يحد من جهود الوزارة في مواجهة الوباء وأن الفحوصات مقتصرة على المسافرين من خلال مختبر مؤسسة الإغاثة الطبية نظراُ لمحدودية قدرته.

كما أن تعمد الاحتلال الإسرائيلي على استهداف المؤسسات الصحية والتي بلغت 24 مركزاً كان اخرها مركز الدرج الصحي صباح اليوم يجعل الطواقم الطبية تعمل في ظروف غير أمنة وتحت خطر الاستهداف المباشر وغير المباشر مما يتطلب من المجتمع الدولي وضع حد لتلك الانتهاكات وحماية الطواقم الطبية والإنسانية وفقاً للمواثيق الدولية.

وحذرت وزارة الصحة من مخاطر استهداف منظومة الكهرباء في قطاع غزة لما لها من تداعيات خطيرة على عمل المنظومة الصحية وخدماتها الحيوية وتلف الادوية الحساسة والتطعيمات وتعطل الأجهزة الطبية.

وأكدت وزارة الصحة مطالبتها للجهات المعنية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل فتح المعابر لوصول المساعدات الصحية والوفود الطبية وتسهيل حركة الجرحى والمرضى من والى قطاع غزة.

واطلقت وزارة الصحة ومع استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم نداء استغاثة عاجل لتوفير 46.6 مليون دولار لتلبية احتياجات القطاع الصحي الهامة والطارئة من الادوية والمستهلكات الطبية وأجهزة العمليات والعناية المركزة والاشعة التشخيصية وأدوات الجراحة والمختبرات وغيرها من الاحتياجات الطارئة لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية.

10- تثمن وزارة الصحة الجهود الاغاثية لتعزيز صمود المنظومة الصحية ومنها مساعدات طبية وإنسانية قدمتها كل من المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية كمساعدة طارئة لمواجهة العدوان الإسرائيلي.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية، التابعة للسلطة أكدت أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، أسفر عن استشهاد 241 مواطنًا بينهم 67 طفلا، وإصابة 7802.

وردت الفصائل الفلسطينية المسلحة على العدوان الإسرائيلي بأكثر من 300 صاروخ وقتلت 12 إسرائيليا.