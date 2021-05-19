انقطاع التيار الكهربائي في سديروت جراء صواريخ المقاومة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

تسببت صواريخ أطلقت من قطاع غزة في انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء في سديروت، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط جريحين في المدينة نفسها.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي اندلاع حريق في ناحل جرار وقالت إن فرق الإطفاء تعمل على إخماده، فيما تحدثت كتائب القسام عن قصفها عسقلان شمال قطاع غزة بالصواريخ.

وتحدث الإطفاء الإسرائيلي عن تعامله مع حريق كبير بالقرب من قاعدة للجيش في غور الأردن دون أن تتضح أسبابه.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قصف قاعدتي “تسليم” البرية و”حتسريم” الجوية جنوبي إسرائيل برشقات من الصواريخ.

كما أطلقت المقاومة دفعات صاروخية باتجاه عسقلان وأسدود ومناطق أخرى متاخمة لغزة، وتحدث مراسل الجزيرة عن إطلاق دفعة صاروخية باتجاه سديروت ونير عام ونتيف هعسرا وإيرز.

واشتعل حريق في منطقة سقط فيها صاروخ على الشارع الرئيسي بين أسدود وعسقلان، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رجال الإطفاء يعملون في جميع القطاعات للسيطرة على الحرائق التي سببتها الصواريخ.

وصباح اليوم الأربعاء، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ الليلة الماضية المرحلة الخامسة من عدوانه على قطاع غزة، وقال إن 52 طائرة حربية قامت بـ122 غارة على القطاع خلال 25 دقيقة.