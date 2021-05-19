موسكو وبكين تطلقان أعمال بناء 4 مفاعلات نووية بالصين

محمد الفلاح - الأربعاء 19 مايو 2021

أشاد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ بإطلاق أعمال بناء مفاعلات جديدة بمحطات نووية في الصين بالشراكة مع موسكو.



وجاء في بيان صادر عن الكرملين أن "فلاديمير بوتين وشي جينبينغ أطلقا أعمال صب الخرسانة في أسس مفاعلات جديدة لمحطتي تيانوان وشوداباو للطاقة النووية".

وستبني روسيا 4 مفاعلات جديدة: اثنان في محطة تيانوان الحالية التي بنيت بالشراكة مع روساتوم وتعمل منذ 200، واثنان في محطة شوداباو وهي قيد البناء حاليا.

وأوضح الرئيس الروسي أنه سيتم تشغيل هذه المفاعلات في 2026-2028.

وقال بوتين إن "الاخصائيين الروس والصينيين ينفذون مشروعا رائدا مشتركا وتاريخيا بالفعل" مضيفا "يجري بناء مفاعلات نووية قوية وحديثة روسية التصميم تلبي كل متطلبات السلامة وأعلى المعايير البيئية".

وأضاف "سيسمح هذا فعلا لبلدينا بتقديم مساهمة كبيرة معا لتزويد الأسواق العالمية بالطاقة النظيفة وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة وتطبيق جدول اعمال المناخ الدولي".

من الجانب الروسي، تابع الحدث أيضا نائب رئيس الوزراء المكلف شؤون الطاقة ألكسندر نوفاك ورئيس وكالة روساتوم الذرية أليكسي ليكاتشيف.

وتابع بوتين، قائلا: "يمكننا القول إن العلاقات الروسية الصينية وصلت الآن إلى أعلى مستوى في التاريخ".

وتندرج الأشغال التي تم مباشرتها، الأربعاء ضمن اتفاقات وقعت عام 2018 خلال زيارة الرئيس الروسي إلى بكين.