كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 6ر163 مليون .. وإعطاء 48ر1 مليار جرعة لقاح

■ أغسطس.. التطعيم شرط للأماكن العامة ووسائل النقل بالسعودية

■ الإمارات والبحرين تقدمان جرعة وقائية داعمة من «سينوفارم»

■ تساؤلات حول موعد رفع الحظر فـي بريطانيا

واشنطن ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 6ر163 مليون حتى صباح الثلاثاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم إلى 48ر1 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأميركية أن إجمالي الإصابات وصل إلى 163 مليونا و 643 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 390 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة “بلومبرج” للأنباء عن إعطاء نحو مليار و 484 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

من جانبها أعلنت السعودية أن تلقي التطعيم ضد كوفيدـ 19 سيكون إلزاميا في المملكة اعتبارا من أول أغسطس من أجل دخول أي مكان عام أو خاص وكذلك لاستخدام وسائل النقل العام.

ويأتي هذا القرار الذي يهدف إلى تعزيز التطعيم في المملكة، بعد إعلان السعودية في وقت سابق أنها ستشترط تلقي الموظفين لقاحات كوفيدـ19 للحضور إلى مقارّ عملهم في القطاعين العام والخاص.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إنه تقرر “اشتراط التحصين لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي” و”أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية”.

كما يشترط تلقي اللقاح “لدخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة وأي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة واستخدام وسائل النقل العامة”.

وذكرت وزارة الصحة السعودية أن المملكة قدمت نحو 12 مليون لقاح لسكانها البالغ عددهم أكثر من 34 مليون نسمة.

من ناحية أخرى قالت دولة الإمارات العربية المتحدة إنها ستعطي جرعة داعمة إضافية من لقاح سينوفارم الصيني للوقاية من كوفيد-19 بعد ستة أشهر على الأقل من تلقي الجرعة الثانية.

وقالت البحرين أيضا إنها ستقدم جرعة ثالثة من اللقاح بعد ستة أشهر على الأقل من الجرعة الثانية، وستبدأ بالفئات الأكثر عرضة للخطر.

كما ذكرت وكالة أنباء البحرين نقلا عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أن البحرين ستتيح التطعيم “للفئة العمرية من 12 إلى 17 عاما”.

وقالت الوكالة إن قرار لجنة التطعيمات التابعة لوزارة الصحة جاء في أعقاب توصيات الفريق الاستشاري المعني بالتطعيمات في منظمة الصحة العالمية والمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأضافت الوكالة الرسمية “يتطلب التسجيل موافقة ولي الأمر في المركز الصحي قبل أخذ التطعيم للراغبين لهذه الفئات العمرية المذكورة إضافة إلى وجود مرافق معهم عند أخذ التطعيم”.

وفي لندن أثيرت تساؤلات في انجلترا حول ما إذا كانت ستتمكن من إلغاء جميع إجراءات الاغلاق في 21 يونيو المقبل، بعد ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا في مدينتين ومخاوف من السلالة الهندية لفيروس كورونا.