وفد بنغازي يزور طرابلس.. دعم المصالحة الليبية وتثبيت الهدنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زار رؤساء المجالس المحلية لمدينة بنغازي الليبية العاصمة طرابلس للقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وذلك في إطار دعم المصالحة الوطنية وتثبيت الهدنة بين الليبيين.

وبحث الوفد مع الدبيبة خلال اللقاء بمقر رئاسة الوزراء الليبي، الأزمات التي تواجه المدينة وسكانها، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه عملهم كمجالس محلية.



وتم خلال اللقاء التطرق إلى المشاكل المتعلقة بالنازحين، وأزمة مياه الشرب، بالإضافة إلى الأعباء المالية التي يتكبدها المواطنون جراء ضعف وتذبذب الخدمات الأساسية والمرافق العامة ومنها التكاليف المترتبة جراء توفير مياه الشرب و العلاج و تفريغ الآبار السوداء و صيانة الأضرار الناجمة عن الطرق المتضررة جراء الحرب.

كما تأتي زيارات وفود المنطقة الشرقية الليبية إلى طرابلس في إطار دعم المصالحة الوطنية وبحث معاونة الحكومة ولجنة 5+5، في تثبيت وقف إطلاق النار، بحسب مصادر ”الخليج 365” في طرابلس.

وكان وفد المنطقة الشرقية الذي زار طرابلس في 6 مايو/ أيار الجاري، دعا إلى التنفيذ الكامل لكل الإجراءات التي تضمن إعادة الثقة بين الليبيين، وأولها تنفيذ وقف إطلاق النار وإخراج كافة المرتزقة وفتح الطريق الساحلي، وإعادة عمل المؤسسات والشركات المتوقفة في الشرق الليبي.

وعبر رؤساء المجالس المحلية، عن أملهم و تطلعهم، بأن تعمل حكومة الوحدة الوطنية على معالجة التحديات التي تعاني منها مناطقهم وأن يقف رئيس الحكومة بشكل مباشر من خلال توجيه كافة المؤسسات المعنية لتوفير الخدمات اللازمة لأهالي وسكان مدينة بنغازي، داعين الدبيبة لزيارة المدينة في أقرب وقت ممكن.

وفي وقت سابق، تراجع الدبيبة عن قرار عقد جلسة لمجلس الوزراء بمدينة بنغازي، وتأجيله على أن يتم التحضير لموعد لاحق في أقرب وقت ممكن.

وكان من المقرر أن يجري رئيس الحكومة جولة ميدانية في عدد من المناطق والمؤسسات، والأماكن المتضررة من الحرب في بنغازي لتفقد أحوالها، بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحفي مع نائبه حسين القطراني.