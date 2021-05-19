منصات فارغة و17 قذيفة.. لبنان يكشف حصيلة التوتر مع إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش اللبناني، مساء الأربعاء، العثور على 4 منصات فارغة لإطلاق صواريخ في منطقة وادي حامول جنوبي البلاد.

يأتي ذلك بعد ساعات من قصف مدفعي إسرائيلي لمناطق في جنوب لبنان، ردا على إطلاق صواريخ على مناطق في شمال إسرائيل.

وقال الجيش اللبناني في بيان "المدفعية الإسرائيلية استهدفت منطقة وادي حامول جنوبي البلاد بـ 17 قذيفة دون وقوع أضرار أو إصابات".

وتابع "عثرنا على 4 منصات فارغة لإطلاق الصواريخ في منطقة وادي حامول جنوبي البلاد".

وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "رصد إطلاق 4 صواريخ من لبنان على إسرائيل؛ دوت على أثرها صافرات الإنذار في عدد من المدن شمالي إسرائيل بينها عكا".

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في البيان: "اعترضت الدفاعات الجوية صاروخًا واحدًا بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة واثنين في البحر".

وأضاف "ردًا على ذلك، تقصف مدفعية جيش الدفاع عدة أهداف داخل الأراضي اللبنانية".

وكانت صافرات الإنذار دوت في شمالي إسرائيل مع سماع صوت انفجارات ربما نجمت عن التصدي للصواريخ.

وخلال الأسبوع الماضي، جرى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، مرتين، باتجاه إسرائيل، ووجهت وسائل إعلام محلية لبنانية اللوم إلى فصائل فلسطينية في المرتين.

إلى ذلك، دعت القوات الأممية في جنوب لبنان "اليونيفيل"، كافة الأطراف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

ومساء الإثنين الماضي، وقع قصف متبادل بين جنوب لبنان وإسرائيل، إذ ردت الأخيرة على إطلاق عدد من الصواريخ من الأراضي اللبنانية، بقصف مدفعي مكثف.

يأتي هذا بالتزامن مع دخول عملية "حارس الأسوار" الإسرائيلية يومها العاشر.

ويتواصل التصعيد في الأراضي الفلسطينية، إثر شن إسرائيل عشرات الغارات بشكل يومي على غزة، وإطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ تخطى عددها الـ4000 صاروخ حتى الأربعاء.