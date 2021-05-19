الفصائل الفلسطينية تطلق صواريخ بعيدة المدى تستهدف غرب النقب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أفاد مراسل RT بأن فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت صواريخ بعيدة المدى استهدفت غرب النقب.

وأعلنت فصائل المقاومة في وقت سابق من اليوم استهداف مدينة نتيفوت بصاروخ "بدر 3"، فضلا عن قصف قاعدة تسيلم البرية برشقة صاروخية واستهداف موقع ناحل عوز بقذائف الهاون.

كما سقط صاروخ من غزة قرب قاعدة نتسانيم العسكرية وتسبب بحريق هائل في محيطها.

في المقابل، شهد قطاع غزة دمارا هائلا بسبب الضربات الإسرائيلية المتلاحقة عليه لليوم العاشر على التوالي وذلك منذ بدء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.