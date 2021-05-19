البحرين تدعم المبادرة المصرية للتهدئة في غزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت البحرين، الأربعاء، دعمها للمبادرة المصرية لتحقيق هدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والوقف الفوري لإطلاق النار.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، بين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، ونظيره المصري سامح شكري، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.

وبحث الجانبان، خلال الاتصال، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود التي تبذل لوقف التصعيد والتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة.

وشدد الزياني على أهمية دور المجتمع الدولي في وقف التصعيد، وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء.

وأعرب وزير الخارجية البحريني عن تمنياته بنجاح الجهود التي تبذلها مصر في هذا الخصوص.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري، أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، ومواصلة الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار في المواجهات العسكرية في غزة.

ودعا إلى العمل على استئناف جهود السلام بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

ولليوم العاشر على التوالي، يتواصل التصعيد في الأراضي الفلسطينية، إثر شن إسرائيل عشرات الغارات بشكل يومي على غزة، وإطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ تخطى عددها الـ4 آلاف صاروخ حتى اليوم.