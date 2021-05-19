بايدن يعلن العمل على نشر 6 وحدات تدخل سريع من قوات حرس السواحل الأمريكي بمنطقة الخليج العربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، العمل على نشر 6 وحدات تدخل سريع من قوات حرس السواحل الأمريكي في منطقة الخليج العربي.



وقال بايدن خلال خطاب في أكاديمية حرس السواحل بولاية كونيتيكت، إن تلك القوات هدفها المساعدة في إنفاذ القانون البحري.

وأوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الأسطول الخامس الأمريكي تصدى لاستفزازات إيرانية عديدة خلال الأسابيع الماضية.

وفي أبريل/نيسان الماضي، كشف مسؤولون في البحرية الأمريكية، النقاب عن اقتراب زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني من سفينتين أمريكيتين بشكل خطير واستفزازي في الخليج العربي.

وأكد مسؤولو البحرية الأمريكية أن زوارق سريعة وسفينة دعم ثنائية الهيكل، اقتربت من سفينتي خفر السواحل خلال قيامهما بدوريات في المياه الدولية في الجزء الجنوبي من الخليج العربي.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن المسؤولين قولهم آنذاك، إن الحادث، الذي يعتبر الأول من نوعه هذا العام وقع في 2 أبريل/ نيسان، وتزامن مع إعلان بدء مفاوضات تجديد الاتفاق النووي في فيينا.

وعلى وقع مباحثات فيينا، أعلن إنريك مورا ممثل الاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا، في وقت سابق الأربعاء، اختتام الجولة الرابعة من المحادثات النووية الإيرانية.

وأوضح ممثل الاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا، أن الجولة الرابعة كانت بناءة لكن لا تزال هناك بعض الأمور بحاجة للعمل؛ (في تلميح لفشل التوصل لاتفاق في المفاوضات).

وفي نفس السياق قال دبلوماسيون بريطانيون وفرنسيون وألمان، إن النجاح في محادثات إيران النووية ليس مضمونًا ولا تزال هناك بعض القضايا الصعبة للغاية.

وشدد الدبلوماسيون الأوروبيون على ضرورة سماح إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمواصلة مراقبتها للاتفاق النووي.