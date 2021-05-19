الأرجنتين تسجل أكبر عدد يومي لإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

محمد الفلاح - الأربعاء 19 مايو 2021

تعرضت الأرجنتين لموجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا، مسجلة أكبر عدد من الحالات الجديدة في البلاد في يوم واحد منذ بدء الجائحة.



وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية 35 ألفا و543 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة، بعد أن تجاوزت مرارًا 25 ألف حالة يوميا في الأسابيع الأخيرة.

وإجمالا، أصيب 3.3 مليون شخص في الأرجنتين حتى الآن بفيروس كورونا، كما كان هناك أكثر من 71 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

وبلغت نسبة إشغال وحدات العناية المركزة 70 %.

وبعد واحدة من أطول عمليات الإغلاق في العالم العام الماضي، تم إعادة فرض حظر تجول صارم شمل عددا كبيرا من الأشخاص.

وفي منطقة بوينس آيرس الكبرى، يسري حظر التجول من الساعة 8 مساءً حتى 6 صباحا، وبينما تُحظر جميع الفعاليات الاجتماعية والرياضية والثقافية والدينية الداخلية، يظل إغلاق المدارس ورياض الأطفال ساريا.