شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين في قصف بالمدفعية والطائرات لقوات الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون اليوم في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما استشهد مزارع جراء قصف مدفعي على منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلاً في مدينة دير البلح، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة من ساكنيه وإصابة آخرين تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت منطقة جحر الديك، مما أدى إلى استشهاد مزارع فلسطيني كان يعمل في أرضه.