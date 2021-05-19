شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء آلاف الأشخاص بعد العثور على قنبلة تزن نصف طن في فرانكفورت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت سلطات مدينة فرانكفورت مساء اليوم الأربعاء أن 25 ألف شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية.

وأوضحت الشرطة أن السلطات مضطرة إلى إجراء تفجير تحت السيطرة للقنبلة في موقعها بسبب طريقة تصميمها وبسبب حالتها، مشيرة إلى أن التفجير الخارج عن السيطرة في المنطقة الكثيفة بالسكان من شأنه أن يتسبب في أضرار بالغة للمباني، وللسكان.

وشملت المنطقة الأمنية التي فرضتها السلطات أيضا مستشفى تم إخلاؤها. وتم العثور على القنبلة، التي تزن 500 كيلوجرام أثناء أعمال حفر، وذكرت السلطات أنه لا يزال من غير المعروف بعد متى سيتم البدء في أعمال التفجير والمدة التي ستستغرقها.