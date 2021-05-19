شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل لأول مرة إصابات بكورونا المتحور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الصحة الموريتاني الدكتور محمد نذيرو ولد حامد أن بلاده سجلت لأول مرة أربع إصابات جديدة متحورة بفيروس كورونا.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بنواكشوط أنه تم تسجيل اصابتين بالسلالة البريطانية المتحورة من الفيروس وإصابة واحدة بالهندية وأخرى بالجنوب إفريقية. وهذه أول مرة تسجل فيها السلالة المتحورة الهندية الخطيرة من الفيروس وكذلك السلالة الجنوب إفريقية في موريتانيا بعد أسابيع من تسجيل أربع حالات من السلالة البريطانية.