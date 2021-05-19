1119 إصابة جديدة بكورونا في الكويت 

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إنه تم تسجيل 1016 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 280940 حالة، مبيناً أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 33ر95 %.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012