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الاصابة تبعد احد نجوم المنتخب الوطني عن وديتي النيبال وطاجكستان

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-05-19 | 18:55

الاصابة تبعد احد نجوم المنتخب الوطني عن وديتي النيبال وطاجكستان

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ابعدت الاصابة لاعب المنتخب الوطني ابراهيم بايش ، اليوم الاربعاء، عن وديتي المنتخب الوطني أمام النيبال وطاجكستان.
وقال مدير اعلام المنتخب الوطني هشام محمد للوكالة الرسمية، ان "الاصابة التي تعرض لها اللاعب ابراهيم بايش مع فريقه القوة الجوية ستبعده عن وديتي طاجاكستان والنيبال".

يذكر ان المنتخب الوطني سيخوض مجموعة من المبارايات الودية استعدادا للنهايات المشتركة لاسيا وكاس العالم في قطر2022.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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