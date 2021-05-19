ألمانيا تحتجز رجلا خطط لمهاجمة كنيس يهودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقت الشرطة الألمانية في ولاية بريمن، الأربعاء، القبض على رجل يشتبه به في التخطيط لمهاجمة كنيس يهودي شمالي ألمانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" عن متحدث باسم الشرطةالألمانية، قوله "في الوقت الراهن تحقق الشرطة مع شخص، ولا يزال من السابق لأوانه إعطاء تقييم للواقعة".

وكانت وزارة الداخلية في ولاية بريمن الألمانية، أعلنت في وقت سابق القبض على الرجل البالغ من العمر 42 عاما.

ولفتت الوزارة إلى إجراء تحقيقات مع المشتبه به، للاشتباه في قيامه بالتخطيط لشن هجوم على الكنيس اليهودي.

لكنها قالت أيضا إن الملابسات لا تزال "غامضة"، مضيفة أنها "تجري في الوقت الحالي استجوابات، ومن المحتمل الإعلان عن التفاصيل غدا الخميس".

وبحسب مجلة "دير شبيجل" الألمانية، يبلغ الرجل المقبوض عليه 42 عاما، وتشتبه الشرطة في أنه كان يستهدف معبدا يهوديا في منطقة شواتشهاوزن في بريمن.

وتابعت المجلة "اعتمدت الشرطة في رصد الرجل على تقرير سري يفيد بأنه يعتزم تنفيذ هجوم على المعبد".

ومضت قائلة "كان المشتبه به معروفا للشرطة بسبب جرائم سابقة مختلفة متعلقة بالأذى الجسدي والتهديد والسرقة وجرائم المخدرات"، مضيفة "عملية الاعتقال تمت في نزل للاجئين".

ووفق المجلة، فإن الشرطة دشنت فريقا خاصا للعمل على هذه القضية، ونبهت المجتمع اليهودي في بريمن، وفرضت إجراءات أمنية مشددة على المؤسسات اليهودية.

والأسبوع الماضي، هاجم مجهولون بالحجارة كنيس يهودي في مدينة مانهايم الألمانية، بعد وقت قصير من مظاهرة طالبت بـ"قتل اليهود" أمام كنيس آخر في مدينة جيلسنكيرشن الألمانية أيضا.