مساعدات المغرب تدخل غزة .. 40 طنا من الدواء والغذاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بتعليمات ملكية، بعثت المملكة المغربية، نح و40 طنا من المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة والضفة الغربية.

ودخلت، الأربعاء، إلى قطاع غزة، المساعدات الإنسانية العاجلة التي وجه العاهل المغربي، الملك محمد السادس بإرسالها إلى الشعب الفلسطيني في كل من الضفة وقطاع غزة.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها ”الخليج 365”، فإن حوالي 20 طناً من المساعدات الإنسانية، دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفع البري، وذلك بعد وصولها على متن طائرتين عسكريتين قادمتين من ضواحي العاصمة الرباط، نحو العاصمة المصرية القاهرة.

وتم تسليم هذه المساعدات بالمعبر إلى ممثل وزارة الصحة الفلسطينية فتحي أبو وردة من طرف سفير المغرب بالقاهرة وممثله الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي.

ووصلت أمس هذه المساعدات ، التي تقدر بـ 20 طنا ، إلى مطار القاعدة الجوية شرق القاهرة على متن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة الملكية.





وفي وقت سابق، وصلت طائرتان محملتان بنفس الكمية من المساعدات الإنسانية إلى عمان بالأردن، سيتم إدخالها إلى الأراضي الفلسطينية بواسطة شاحنات عبر الجسر الحدودي بين الأردن وفلسطين.

وهذه المساعدات الإنسانية التي تتكون في المجموع من 40 طنا ، تتألف من مواد غذائية أساسية (30 طنا) وأدوية للعلاجات الطارئة وأغطية (10 أطنان).

وفي بيان سابق، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، أن هذه المساعدات الغذائية التي تبلغ 40 طنا، تتشكل من مواد غذائية رئيسية وطبية.



ووفق البيان، تندرج هذه المساعدات "ضمن الدعم المتواصل للمملكة المغربية للقضية الفلسطينية العادلة، وتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق، اعتبرت المملكة المغربية أن اقتحام المسجد الأقصى وترويع المصلين مرفوض، ومن شأنه زيادة حدة التوتر والاحتقان، داعية إلى تغليب الحوار واحترام الحقوق.

وشدد المغرب على أن الإجراءات الأحادية الجانب ليست هي الحل، مؤكدا "ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس وحماية الطابع الإسلامي للمدينة وحرمة المسجد الأقصى المبارك".

ويأتي هذا بالتزامن مع دخول عملية "حارس الأسوار" الإسرائيلية، يومها العاشر على وقع استمرار دوي صافرات الإنذار وإطلاق الصواريخ من غزة وقصف القطاع.