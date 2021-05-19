الجامعة العربية تدعو إسرائيل لوقف عملياتها بغزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت الجامعة العربية، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف عملياتها بشكل فوري في غزة.

وطالبت الجامعة، في بيان، سائر الدول العربية والإسلامية إلى بذل جميع الجهود لمساعدة الشعب الفلسطيني وحشد المساعدات الإنسانية والطبية لإغاثة الجرحى الفلسطينيين.

كما حثت المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل لفتح المعابر المغلقة من أجل وصول المساعدات الطبية، وتسهيل حركة الجرحى لاستكمال علاجهم في المستشفيات خارج قطاع غزة.

ورحبت جامعة الدول العربية بالمساعدات العربية العاجلة التي تقدمها الدول العربية لقطاع غزة، في سبيل التخفيف من معاناتهم والوقوف بجانبهم في ظل الظروف الراهنة، والتي يتعرضون فيها للهجمات الإسرائيلية، التي تسببت بخسائر بشرية ومادية كبيرة طالت جميع مناحي الحياة.

ونوهت إلى أن تنظيم حملات الدعم وتقديم مختلف أشكال العون المادي وحملات التبرع الرسمية والأهلية من جميع الدول العربية، يؤكد دور وأهمية التضامن العربي في توفير مستلزمات الصمود ودعم القضية الفلسطينية، القضية المركزية للأمة العربية.

وثمنت الجامعة العربية تخصيص مصر 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة جراء العدوان الإسرائيلي، وفتح المستشفيات المصرية أبوابها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين لعلاجهم.

وكذلك قرار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والعاهل المغربي الملك محمد السادس بإرسال مساعدات طبية وإنسانية عاجلة إلى الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

ولليوم العاشر على التوالي، يتواصل التصعيد في الأراضي الفلسطينية، إثر شن إسرائيل عشرات الغارات بشكل يومي على غزة، وإطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ تخطى عددها الـ4 آلاف صاروخ حتى اليوم.