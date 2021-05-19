هارب يروي فضائح نظام إردوغان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فجر تركي هارب إلى فرنسا عددا كبيرا من الفضائح المرتبطة بنظام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وبث سلسلة فيديوهات عبر موقع «يوتيوب»، تحرج حزب الرئيس وتهز صورته.

ونقلت صحيفة «لوموند» الفرنسية عن التركي سادات بكر، انتهاكات واسعة تخص مسؤولين رفيعي المستوى من وزراء ومساعدين ومستشارين لإردوغان، وركزت تصريحات الهارب الذي وصفته الصحيفة بـ»رجل المافيا التركي» على وزير الداخلية سليمان صويلو، وصهر إردوغان ووزير المالية السابق بيرات ألبيرق، ووزير الداخلية الأسبق محمد أغار، وعدد من الواجهات الإعلامية المقربة من حزب العدالة والتنمية، وفقا لموقع (24) الإماراتي.

ووجه زعيم المافيا اتهامات مثيرة لأسماء سياسية وحزبية معروفة بقربها من الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية، بالوقوف وراء أعمال غير قانونية، وانتهاكات وممارسات غير مشروعة، وسلطت مزاعم رجل المافيا التركي الضوء على تصرفات جزء من النخبة الإسلامية القومية المتورطة في التهريب والابتزاز والاغتيالات.

تاجر كوكايين

واتهم بكر، وزير الداخلية الأسبق محمد أغار بالتورط في قضايا «مافياوية»، بوضع اليد على أموال أحد كبار رجال الأعمال الأتراك من أصل أذري، هو مبارز مانسيموف قربان أوغلو، الذي يعمل في مجال البترول والغاز بين تركيا وأذربيجان، باتهامه بالانتماء إلى منظمة فتح الله غولن، والاستيلاء على ميناء مارينا في منتجع بودروم «لتأمين طريق وحركة مرور المخدرات والكوكايين».

وادعى سادات أن أغار يشرف على الأعمال غير القانونية في مثلث ولايات إزمير، وآيدين، وموغلا الساحلي، وأنه صاحب 5 أطنان كوكايين ضبطت في طريقها إلى مصنع كيماوي في مدينة إزمير، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أنه يقف وراء مقتل بائع مخدرات في بلدة عطاء شهير بمدينة إسطنبول بسبب 50 مليون يورو.

اغتصاب وقتل

وروى بكر كيف أن وزير الداخلية السابق محمد أغار وابنه النائب تولغا أغار، يتحملان مسؤولية الوفاة المشبوهة في 2018 للصحفية الكازاخية الشابة، يلدانا كهارمان.

وأوضح بكر أن «الفتاة البالغة من العمر 21 عاما كانت على وشك رفع شكوى ضد النائب أغار بتهمة الاغتصاب، عندما عثر عليها ميتة، وخلص التحقيق إلى الانتحار شنقا خلافا لما توصل إليه الطبيب الشرعي، ورفضت القضية».

وأكد أن النظام الحاكم في تركيا يساوم شبكات اغتيال دولية للتخلص منه وإسكاته، موجها تهديدا مبطنا إلى إردوغان بالتعهد بالكشف في الفيديوهات المقبلة عما يدور في سوريا ومن يتربح من تجارة الأسلحة في المنطقة.

تآمر الوزير

وقال بكر إن وزير الداخلية الحالي سليمان صويلو منحه الحماية، وأبلغه بتحقيق وشيك ضده قبل هربه من تركيا، كما أبلغه بالعملية الأمنية في 2020 ضده، وضد رجاله في تركيا، ليتمكن من الهروب إلى الخارج عبر المطار، رغم محاولات بيرات ألبيرق، صهر إردوغان، منع انطلاق طائرته في 2020.

وفي مطلع أبريل، أطلقت السلطات التركية عملية ضد أعضاء من «الجريمة المنظمة»، واعتقلت 52 شخصا في عدد من المحافظات، واتهمتهم بالارتباط بزعيم المافيا سادات بكر.

واعتبر أن مجموعتي أغار و»البجع»، تآمرتا عليه في أعقاب العملية الأمنية الأخيرة، كما هاجم سرهاد البيرق، مالك مجموعة «تركواز» الإعلامية، وشقيق بيرات البيرق، متهما إياه بتسخير وسائل إعلامه وقنواته التلفزيونية لتشويه سمعته.

فضيحة سوسورلوك

وتسبب تقرير «لوماند» الفرنسية في تفاعل كبير على شبكات التواصل الاجتماعي، وشكل صداعا مزعجا لكوادر حزب العدالة والتنمية، حيث دعا عضو المجلس الاستشاري الرئاسي جميل جيجيك إلى تحقيق مع عائلة أغار، وقال «إذا كان جزء من الألف فقط من كل هذا صحيحا، فهي كارثة وهي إشكالية للغاية، فقد مرت تركيا بهذه الأشياء في الماضي»، في إشارة إلى فضيحة «سوسورلوك»، على اسم قرية في غرب تركيا.