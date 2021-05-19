شكرا لقرائتكم خبر عيادات سعودية تداوي آلام اللاجئين في الزعتري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وراجع العيادات أمس 403 مرضى بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 179 مريضا، كما استقبلت عيادات الأطفال 57 مريضا، واستقبل قسم الطوارئ 31 مريضا، وراجع 16 مريضا عيادتي الأسنان.

كما تم استقبال 36 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، وعمل 57 تحليلا لـ 19 مريضا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وأجريت 34 صورة أشعة لـ 23 مريضا.