ألمانيا تحظر 3 جمعيات متصلة بحزب الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الحكومة الألمانية، حظر 3 جمعيات مقربة من حزب الله اللبناني المصنف إرهابيا في البلاد.

وكتب وزير الداخلية هورست زيهوفر في تغريدة على موقع تويتر «جرى حظر ٣ منظمات تمول منظمة حزب الله الإرهابية»، وهي: منظمة العائلة اللبنانية الألمانية، والناس للناس، وعطاء السلام، وأضاف «من يدعم الإرهاب لن يكون بأمان في ألمانيا، ولن يجد ملاذا له في بلدنا».

وبحسب تقارير إعلامية ألمانية فإن السلطات نفذت عمليات مداهمة في ولايات هامبورج وبريمن وهيس وساكسونيا السفلى ونورد راين فيستفالن وشليسفيغ هولشتاين.

وكانت ألمانيا أعربت عن قلقها من تصاعد مشاعر العداء في البلاد على خلفية التصعيد الأخير بين إسرائيل وحركة حماس، إذ أسفرت مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في برلين عن وقوع اشتباكات واعتقالات.

وفي الأسبوع الماضي، أحرق متظاهرون الأعلام الإسرائيلية أمام المعابد اليهودية في مدينتي بون ومونستر.