شكرا لقرائتكم خبر مقاتلات التحالف تضرب تعزيزات حوثية بمأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن 5 ملايين يمني على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

وأشار في بيان له أمس إلى أن التقييمات تظهر أن ما يقارب من 50 ألف شخص يعيشون الآن في ظروف شبيهة بالمجاعة، لافتا إلى أن أسوأ حالات الجوع في المناطق المتضررة من النزاع، وأضاف أن ما يقارب من 21 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية.

وفي السياق، أعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، خلال لقائها مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، عبر الاتصال المرئي عن بالغ قلقها إزاء استمرار تصعيد الحوثيين في مدينة مأرب اليمنية، مؤكدة أن التصعيد لن يؤدي إلا إلى إطالة معاناة اليمنيين.

وعبرت عن بالغ قلقها إزاء التصعيد الحوثي، مشيدة بجهود الحكومة اليمنية وتعاونها وتعاطيها الإيجابي مع جهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن ومع كل مبادرات السلام، مشيرة إلى أن اليمن يمثل أولوية رئيسة للأمم المتحدة، وأن الأمين العام شخصيا يولي أهمية خاص للأزمة اليمنية، وملتزم تماما بتحقيق تسوية سياسية تفاوضية لإنهاء الحرب في اليمن.

إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت تعزيزات للحوثيين في محافظة مأرب شمال شرق اليمن، وقال مركز سبأ الإعلامي، أمس في تغريدة على تويتر، «إن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات مكثفة على تجمعات وآليات لميليشيات الحوثي في مناطق متفرقة بجبهة الكسارة غرب مأرب، أدت إلى حرق ثلاثة أطقم وتدمير عربة ومقتل وإصابة عدد من مسلحي الميليشيات، وجاءت الضربات ردا على الارهاب الحوثي.