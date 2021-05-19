شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل 2696 إصابة جديدة بـ"كورونا" و5506 في إيطاليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - روما -رويترز

أظهرت بيانات بريطانية تسجيل البلاد 2696 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات الأربعاء مقارنة مع 2412 إصابة وسبع وفيات قبل يوم.

وأوضحت البيانات أن 36.99 مليون حصلوا على الجرعة الأولى من لقاحات الوقاية من الفيروس.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 149 وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الأربعاء انخفاضاً من 201 في اليوم السابق، فيما ارتفع إجمالي الإصابات اليومية إلى 5506 من 4452.

وسجلت إيطاليا 124646 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ بدء الجائحة في فبراير/شباط من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا، والسابعة على مستوى العالم، وسجلت البلاد 4.17 مليون إصابة حتى اليوم.