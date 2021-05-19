خطة إنعاش أوروبية

على صناديق الإنعاش الاستجابة للأولويات الاستراتيجية التي حدّدتها المفوضية الأوروبية بما في ذلك التوظيف ومكافحة الفقر، ومع ذلك أشار تقييم أولي لمشروع خطط التعافي الوطنية المقدمة إلى إخفاقها إلى حد كبير في إصلاح الخدمات والاستثمار في الإدماج الاجتماعي.

وبعد تسعة أشهر من موافقة القادة الأوروبيين على التسهيل المقترح بقيمة 750 مليار يورو لدعم الاقتصاد الأوروبي المتضرر من تفشي وباء كورونا سعياً نحو التعافي والمرونة، لا تزال الموازنة موضع خلاف بين دول الكتلة الـ27 التي ماطل بعضها في المصادقة على العملية أو تقديم خطط التعافي إلى الاتحاد، وهو أمر افترضت المفوضية حدوثه مسبقاً.

وتعثرت العملية مرات عدة في ألمانيا، أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك مهدت المحكمة الدستورية الألمانية الطريق قبل شهر للتصديق على خطة الإنعاش الاستثنائية المقدمة، وقد أعربت الدول التي خططت لتقديم برامجها النهائية في الوقت المحدد عن إحساسها بالإحباط من طول فترة العملية التي قد تستغرق نحو ثلاثة أشهر إضافية.

ويخشى العديد من البلدان تأخر ضخ الأموال حتى الخريف من موعده الأولي المحدد في يناير/ كانون الثاني، وحثت المفوضية على تسريع هذه العملية.

ومع نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني الآن ووضع الولايات المتحدة أسس النمو في مكانها من خلال حزمة التحفيز الاقتصادي الكبيرة، يتعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط متجددة للموافقة على حزمته الخاصة، أو يخاطر بتأخير الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي.

ويبدو أن التقييم الأولي لعشر مسوّدات عن خطط التعافي الوطنية المقدمة إلى المفوضية يؤكد مجدداً أن نهج معالجة القضايا الاجتماعية قد تم اتباعه في المقام الأول من خلال إعادة تشكيل المهارات وتنشيط سوق العمل، فعلى سبيل المثال خصصت خطة فرنسا حوالي 13 مليار يورو لتنشيط الشباب مقابل 100 مليون يورو لدعم الفئات الأكثر ضعفاً، وفي جمهورية التشيك تركز الخطة بشكل أساسي على توفير التعليم والتدريب المهني بما يتماشى والرقمنة الحديثة في العمل. أما ألمانيا، فقد خصصت 4.7 % من خطتها للإدماج الاجتماعي مع اقتـــراح لاستثمـــار 61 % من هذا المبلغ في التدريب المهني للشباب.

وبينما تتوقع الخطة السلوفينية استثماراً كبيراً في الحماية الاجتماعية والرعاية طويلة الأجل، فإنها تفشل في تقديم مقترحات تمويل لتعزيز الخدمات الاجتماعية للقوى العاملة، ودعم الأطفال وأسرهم بما في ذلك القضاء على الفقر، وحماية الطفل ودعم المراحل العمرية الشابة.

أثناء قيام المفوضية بتقييم خطط التعافي الوطنية للدول، عليها ضمان الحاجة إلى الاستثمار في الإصلاحات الهيكلية التي تحول الخدمات الاجتماعية العامة ونموذج الرعاية الاجتماعية إلى نموذج يدعم الخدمات الوقائية الأسرية والمجتمعية المحلية، ويعزز الرعاية المنزلية، ويعالج الفجوات الحالية في الوظائف والمهارات.

«يوروآكتيف»