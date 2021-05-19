شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار العملات المشفرة يقود موجة هبوط في الأسهم العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل حاد، في جلسة الأربعاء، حيث أدى انخفاض العملات المشفرة إلى عمليات بيع مكثفة في جيوب المضاربة في السوق. وشهد سوق العملات المشفرة موجة من الهلع أدت إلى هبوط غير مسبوق.

وتراجع مؤشر داو جونز 586 نقطة عند أدنى مستوى له خلال التداولات قبل أن يقلص الخسائر قليلاً، بينما انخفض ستاندرد أند بورز بنسبة 1% وانخفض مؤشر ناسداك 0.7% مع انخفاض أسهم مايكروسوفت وفيسبوك وألفابيت وأبل.

وتراجعت المعنويات في قطاع التكنولوجيا بسبب انخفاض العملات المشفرة بما في ذلك البيتكوين، حيث انخفض أكبر رمز رقمي في العالم بنسبة 30% عند أدنى مستوى له خلال اليوم إلى ما يزيد قليلاً على 30 ألف دولار.

وهبط سهم «تيسلا»، صاحب البيتكوين الكبير، بنسبة 4%، بينما تراجعت أسهم شركة «مايكروستراتيجي»، وهي شركة أخرى اشترت كمية كبيرة من بيتكوين بنسبة 10%. كذلك فقد سهم «كوين بيس» Coinbase، للعملات المشفرة، بنسبة 10%. وتوقفت المنصة عن العمل لفترة تجاوزت الساعة خلال اليوم وسط موجة هلع في سوق العملات المشفرة.

العملات المشفرة

وهوى سوق العملات المشفرة، في أحد أسوأ أيامها بعدما قاد التراجع العملة الأكبر «بيتكوين» فاقدة أكثر من 30% من قيمتها لتتراجع قرب مستوى 30 ألف دولار وهو أدنى مستوى منذ أكثر من 3 أشهر، وذلك بعد تحذيرات خرجت في الصين من العملات المشفرة. وبعد الهبوط الحاد لـ «بيتكوين» سجلت العملة الأغلى ارتفاعاً إلى مستوى 35 ألف دولار.

وقالت عدة اتحادات مصرفية صينية مختصة، الأربعاء إن العملات المشفرة «ليست عملات حقيقية» محذرة من «المضاربة» في هذا البلد الذي يستعد لإطلاق عملته الرقمية. وفيما يتزايد الاهتمام بالعملات الرقمية في الخارج، دعت ثلاثة اتحادات مصرفية الثلاثاء الهيئات المالية إلى عدم قبول أو استخدام العملات الرقمية كوسيلة تسديد.

وأشارت في بيان مشترك إلى أن أسعار العملات الرقمية ارتفعت مؤخراً ثم انهارت في الخارج، بينما ازدادت أنشطة المضاربة.

الأسهم الأوروبية

وفي أوروبا، تراجعت الأسهم الأربعاء، مقتفية أثر الهبوط في بورصة وول ستريت مع تنامي قلق المستثمرين من تصاعد الضغوط التضخمية، وهو ما يزيد من فرص التبكير بتشديد السياسة النقدية.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.1 % بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، ليجري تداوله دون أعلى مستوياته على الإطلاق بأقل من 2%.

وتعرضت أسهم منطقة اليورو لضغوط مع ملامسة اليورو أعلى مستوى في أربعة أشهر، ما يرفع كلفة الصادرات.

ونتيجة قفزة في أسعار الكهرباء والغاز والملابس والأحذية، ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى أكثر من مثليه في أبريل.

وأظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفع إلى 1.5% في أبريل من 0.7 في المئة في مارس.

كان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع رأي أجرته رويترز زيادة التضخم إلى 1.4 في المئة.

ورغم توقع صناع القرار في البنك المركزي أن يكون الصعود مؤقتاً، فإن المستثمرين يخشون أن يستمر صعود الأسعار لفترة طويلة، ما يدفع البنوك المركزية للتصدي لذلك بتشديد السياسة النقدية.

وأدى انخفاض أسعار السلع الأولية إلى تسجيل أسهم التعدين والنفط والغاز أكبر خسائر في أوروبا.

وارتفع سهم شركة إدارة الثروات السويسرية جوليوس باير واحداً في المئة بعدما سجلت الأصول التي تديرها زيادة 8% في أول 4 أشهر من 2021. (وكالات)

الأسهم اليابانية

أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة، الأربعاء، مقتفية أثر نزول وول ستريت الليلة الماضية، فيما هبطت أسهم الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية، إذ تأثرت معنويات المستثمرين بفعل مخاوف ناجمة عن التراجع الاقتصادي في البلاد نتيجة الجائحة.

ونزل المؤشر نيكاي 1.28% ليغلق عند 28044.45 نقطة، فيما فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.66% ليسجل 1895.24 نقطة.

وقال يوشيهيرو تاكيشيجي المدير العام بإدارة أدوات الاستثمار في «تاساهي لايف أست مانجمنت»: «لا تستطيع السوق اليابانية التحرر من تأثير الأسواق الخارجية. في الوقت ذاته، ثمة عوامل سلبية خاصة باليابان- الإجراءات العاجلة التي تبنتها الحكومة لاحتواء إصابات «كوفيد-19».

ويصعب إيجاد أسباب لتعافي السوق على المدى القصير».

وأغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض الليلة الماضية، إذ هبطت جراء نزول حاد لأسهم الاتصالات وبيانات المنازل الجديدة الضعيفة التي ألقت بظلالها على نتائج أعمال أفضل من التوقعات.

وأثارت قفزة في إصابات «كوفيد-19» حالة من الفزع في اليابان، وسط عجز في الطواقم الطبية والأسرّة بالمستشفيات، ما دفع مؤسسة طبية كبيرة للدعوة إلى إلغاء أولمبياد طوكيو المقررة إقامته في يوليو/ تموز.

وتضررت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل قطاعي الآلات والورق، وسجلت أكبر خسائر بين 33 مؤشراً فرعياً في البورصة الرئيسية.

ونزل سهم دايكين لصناعة مكيفات الهواء 3.67%، وتراجع سهم كوماتسو لمعدات البناء 3.91%، وخسر سهم كوبوتا للمعدات الزراعية 3.68%.

ونزل سهم تويوتا موتور الذي لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، 1.36% بعدما قالت الشركة إنها ستوقف عمليات الإنتاج في شمال اليابان الشهر المقبل بسبب نقص الرقائق.

وسجل سهم جابان ستيل ووركس أكبر مكسب على نيكاي، مرتفعاً 4.75%، تلاه سهم كاجيما كورب الذي صعد 3.46%، وزاد سهم نيكسون كو 3.68%.

(رويترز)