شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمر يراهن بـ 534 مليون دولار على هبوط سهم «تيسلا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضع مايكل بيري، المستثمر الذي اشتهر برهاناته بمليارات الدولارات على سندات الرهن العقاري خلال الأزمة المالية العالمية، رهاناً جديداً كبيراً على شركة «تيسلا» التي يديرها الملياردير إيلون ماسك، وفقاً لإيداع تنظيمي.

وهبط سهم «تيسلا»، بنسبة 4% اليوم الأربعاء، بسبب الهبوط الحاد في سعر «بيتكوين». وكان إيلون ماسك قال إن الشركة تمتلك في ميزانيتها ما قيمته 1.5 مليار دولار.

وتمتلك شركة بيري «سكايون أسيت مانجمنت» رهاناً على انخفاض أسعار أسهم «تيسلا»، مع خيار لبيع 800,100 سهم في الشركة بقيمة تزيد على 534 مليون دولار، اعتباراً من نهاية الربع الأول، وفقاً للبيان. وتمنح عمليات البيع شركة «سكايون» الحق في بيع أسهم «تيسلا» في تاريخ أو قبل تاريخ غير محدد في المستقبل.

وأغلقت أسهم «تيسلا» عند أعلى مستوى لها على الإطلاق، عند 883.09 دولار في 26 يناير، بعد نمو استمر لمدة عام، أدى إلى ارتفاع السهم 700% تقريباً. وفقدت الشركة ربع قيمتها بنهاية مارس، منخفضةً بنسبة 35% من ذروة الإغلاق.

وهذا الرهان ضد «تيسلا» ليس الأول لبيري، حيث قال في تغريدة حذفها منذ ذلك الحين في أوائل ديسمبر إن شركته كانت تمتلك أسهماً للبيع على المكشوف في الشركة، كما نصح ماسك ببيع أسهم الشركة لزيادة رأس المال. (وكالات)