شكرا لقرائتكم خبر عن سامي خضيرة يعتزل نهاية الموسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الدولي الألماني السابق وبطل العالم عام 2014 سامي خضيرة الأربعاء، أنه سيعتزل كرة القدم مع نهاية الموسم الحالي، بعد المباراة الأخيرة مع فريقه هرتا برلين في البوندسليغا نهاية هذا الأسبوع.

وقال لاعب خط الوسط «إنها خطوة صعبة جدًا، ولكنها الصحيحة. تركت 15 سنة من كرة القدم على الصعيد الاحترافي آثارها».

شارك خضيرة (34 عاماً) في مباراته ال77 والأخيرة مع المانشافت في الخسارة الشهيرة 2-صفر ضد كوريا الجنوبية في مونديال روسيا 2018 عندما ودعت بطلة العالم من دور المجموعات.

بدأ لاعب خط الوسط مسيرته الاحترافية في شتوتغارت عام 2006 قبل أن يحقق معه في العام التالي لقب البوندسليغا.

انضم إلى ريال مدريد الإسباني في صيف 2010 بعد مونديال جنوب إفريقيا، وبعد أن تعافى من إصابة قوية في ركبته مع بداية موسم 2013-2014، حقق مع نهايته لقب دوري أبطال أوروبا مع النادي الملكي.

توج بكأس العالم في البرازيل بعد شهرين رغم اضطراه إلى الانسحاب من التشكيلة الأساسية للمباراة النهائية ضد الأرجنتين بعد تعرضه لإصابة في فترة الإحماء.

انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي في عام 2015. وبعد أن حقق معه لقب الدوري المحلي خمس مرات توالياً وبلغ معه نهائي الأبطال عام 2017، لم يخض أي مباراة هذا الموسم مع البيانكونيري، حيث وقّع عقداً مع هرتا برلين في فبراير/شباط حتى نهاية الموسم الحالي.

إلا أن الإصابة سمحت له بخوض ثماني مباريات فقط في البوندسليغا.

ورغم مسيرة مملوءة بالإصابات، أكد خضيرة الذي سجل سبعة أهداف للمانشافت في مسيرته الدولية أن «الشدة والألم والعذاب استحقت العناء في نهاية المطاف»، مضيفاً «في الوقت ذاته، عليّ القول إن كرة القدم هي مهنة شديدة القساوة».