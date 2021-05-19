شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تضع خطة لإعادة A380 إلى الخدمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أكد عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، أن الناقلة وضعت خطة شاملة لاستعادة شبكتها واستئناف برنامج عملياتها ليواكب نمو الطلب المتوقع على السفر في الأشهر المقبلة، بما في ذلك استئناف الوجهات، وإضافة رحلات جديدة، ورفع السعة المقعدية بإضافة طائرات A380، مشيراً إلى أن لدى الناقلة المرونة الكافية للاستجابة للمتغيرات الجديدة في حجم الطلب وتشغيل طائرات A380.

وقال كاظم للصحفيين على هامش معرض سوق السفر العربي، إن تنفيذ خطط الناقلة يعتمد على عوامل عدة، أبرزها قدرة الأسواق على السيطرة على «كوفيد-19»، وموافقة هذه الدول على إعادة فتح أجوائها والسماح بتشغيل رحلات إضافية.

وأضاف أن إضافة المزيد من ممرات السفر الآمن، سوف تنعكس بشكل إيجابي على حجم الطلب، كما حدث في السابق عند فتح الممر الآمن بين الإمارات مع المملكة المتحدة، والذي عزز من مستويات السفر.

ولفت إلى أن تشغيل المزيد من طائرات A380، يعتمد على حجم الطلب على السفر وفتح الأسواق، موضحاً أن الناقلة تشغل طائرات A380 إلى 10 وجهات حول العالم، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد مستقبلاً في ظل زيادة الطلب على السفر نتيجة قيام الدول بفتح أجوائها بشكل تدريجي.

تعزيز العمليات

وأوضح كاظم أن طيران الإمارات تسعى لتعزيز عملياتها من خلال زيادة عدد الرحلات وحجم السعة المقعدية والوجهات خلال فصل الشتاء، بهدف ربط دبي بأكبر عدد ممكن من المدن العالمية للتسهيل على الجمهور زيارة الحدث الدولي.

وقال إن الطلب على السفر خلال فصل الشتاء سيكون أفضل من الفترة الحالية، حيث من المتوقع أن تصل الناقلة إلى 70% من الطاقة الاستيعابية.

وتابع: تخدم طيران الإمارات في الوقت الحالي نحو 120 وجهة حول العالم، بما يعادل 85% من شبكة رحلاتها التي كانت تغطيها قبل الجائحة.

نمو الطلب

وتوقع عدنان كاظم أن يرتفع الطلب على السفر خلال فصل الصيف، خاصة للسفر إلى عدد من الوجهات من بينها الولايات المتحدة وسيشل والمالديف واليونان، في حين سيكون هناك طلب مرتفع من قبل الوافدين الذين يرغبون في زيارة عائلاتهم على وجهات تونس والمغرب ومصر. ولفت إلى أن الناقلة جاهزة لتشغيل سعة مقعدية إضافية لهذه الدول أو غيرها، إذا كان هناك طلب مرتفع وتوفر الظروف المناسبة والموافقات اللازمة.

وأشار إلى أن عدد وجهات الناقلة إلى الولايات المتحدة وصل إلى 10 محطات، وهي تعتبر من أنشط الدول حالياً، موضحاً أن هنالك مفاوضات لفتح محطة جديدة في الولايات المتحدة.

استرداد الحجوزات

وأكد كاظم أن «طيران الإمارات» تولي اهتماماً كبيراً بعملائها، ما دفعها إلى اتخاذ خطوات لدعم عمليات استرجاع التذاكر بعد عمليات الإلغاء الواسعة التي شهدها قطاع الطيران العالمي عند بدء تفشي الوباء.

وقال إن طيران الإمارات أعادت 9.8 مليار درهم قيمة 2.7 مليون تذكرة للعملاء منذ تفشي جائحة «كوفيد-19»، ضمن برنامج طلبات استرداد الأموال المتراكمة التي نجمت عن تعطل حركة السفر نتيجة للجائحة.

وأضاف أن هنالك أكثر من مليوني تذكرة مفتوحة لعملاء اشتروها في وقت سابق، وفضلوا عدم استرداد قيمتها بهدف السفر في وقت لاحق، والتي تأجلت للأشهر المقبلة.

وجهات جديدة

وأضاف كاظم أن فتح وجهات جديدة يعتمد على مدى انتشار الفيروس في دول العالم، وموافقة الدول الأخرى على عودة الرحلات، مؤكداً أن دولة الإمارات تعتبر من أكثر الدول نجاحاً في مكافحة «كوفيد-19». وأشار إلى أن هناك مفاوضات تقوم بها الجهات المختصة في دولة الإمارات مع العديد من الدول لفتح رحلات جديدة إليها.

وعن الشراكة مع فلاي دبي، قال كاظم إن هناك أكثر من 500 ألف متعامل على الشبكة المشتركة بين «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، مستفيدين من الجداول الزمنية والخيارات الموسعة، ونقل الأمتعة عبر دبي بتذكرة واحدة، ورحلات متابعة إلى 22 وجهة لـ«فلاي دبي» من المبنى 3 في مطار دبي الدولي، وأضاف أن شبكة الخطوط المشتركة لشركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» من المنتظر أن تصل إلى 168 وجهة بحلول نهاية مايو/ أيار الجاري، ما يوفر للمتعاملين مزيداً من الخيارات للسفر براحة وسهولة وسلاسة، وفي المستقبل من المتوقع أن تمتد هذه الشراكة إلى وجهات أخرى، خاصة أننا مقبلون على إكسبو، والعودة إلى المستويات السابقة.

وعن إعادة فتح سوق السعودية، قال كاظم إن «طيران الإمارات» لديها حالياً 14 رحلة أسبوعياً إلى السعودية، مضيفاً أنه من الصعب تقدير الحجوزات المستقبلية. وقال إن هنالك تفاؤلاً بزيادة الطلب من، والى هذه الوجهات بعد السماح بحركة السفر.

«إكسبو 2020 دبي»

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية، إن طيران الإمارات جاهزة لاستئناف خدمة الوجهات المتبقية في العالم، وإعادة وضع كامل أسطولها في الأجواء، من أجل خدمة المسافرين والزوار القادمين إلى معرض «إكسبو 2020 دبي». مشيراً إلى أن طيران الإمارات تسعى إلى زيادة عدد الرحلات وحجم السعة المقعدية والوجهات خلال فصل الشتاء بهدف ربط دبي بأكبر عدد ممكن من المدن العالمية للتسهيل على الجمهور زيارة الحدث الدولي.

وأضاف أن الناقلة تعمل مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي ومع معرض «إكسبو 2020 دبي» لتصميم باقات خاصة بزوار المعرض الدولي، حيث سيتم الإعلان عنها قريباً.