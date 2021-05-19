شكرا لقرائتكم خبر عن سيولة تاريخية.. 3.3 مليار درهم تداولات «العالمية القابضة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

واصلت أسهم العقار المسار الصعودي، الأربعاء، مدعومة بالتفاؤل الكبير لـ«جولدمان ساكس» و«مورجان ستانلي» حيال عقارات الإمارات، لاسيما سوق دبي العقاري في ظل الطلب القوي والنمو في العرض، مع الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار العقارات السكنية سيتواصل لفترة طويلة.

وبالرغم من تباين إغلاقات الأسهم في جلسة، الأربعاء، مع ارتفاع مؤشر سوق دبي 0.23% وانخفاض سوق أبوظبي 0.15%، إلا أن أسهم العقار، شهدت أداء جيداً بفعل ارتفاع «إعمار العقارية» 1.79% و«إعمار مولز» 3.15% و«إعمار للتطوير» 0.58%.

وانتقلت عدوى الارتفاعات إلى أسهم أخرى في العقار لاسيما «الاتحاد العقارية» 1.46% و«ديار» 0.36% و«داماك» 1.6%، بينما ارتفع «الدار العقارية» 0.28% مع التصنيف الحيادي للسهم وإبقاء سعره المستهدف عند 3.27 درهم.

وشهدت الأسواق 5 صفقات كبيرة بقيمة 389.37 مليون درهم، نفذت على 239.67 مليون سهم.

وتمت الصفقة الأولى في سوق دبي على أسهم «الخليج للملاحة» بـ40 مليون سهم، بسعر 0.25 درهم، وبقيمة إجمالية بلغت 10 ملايين درهم، وانخفضت ملكية «مصرف عجمان» عبر هذه الصفقة من 13.1% إلى 9.2%.

كما تمت 4 صفقات كبيرة أخرى على أسهم «سيراميك رأس الخيمة» بقيمة379.4 مليون درهم تم تنفذها على 199.7 مليون سهم.

ومن اللافت السيولة القوية التي دخلت على سهم «العالمية القابضة» المدرج في سوق أبوظبي، بنحو 3.3 مليار درهم، أي ما يعادل 65% من إجمالي السيولة الإجمالية، و74% من إجمالي سيولة العاصمة فقط.

واستقطبت الأسهم سيولة قوية بلغت 5.067 مليار درهم، منها 4.639 مليار درهم في سوق أبوظبي، و427.7 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 703.9 مليون سهم توزعت بواقع 442.28 مليون سهم في سوق أبوظبي، و261.65 في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 32 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 8310 صفقة.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.23% عند مستوى 2711.2 نقطة مع ارتفاع أسهم شركات العقار والسلع والخدمات.

وارتفع قطاع العقار 1.8% مدعوماً بارتفاع «إعمار العقارية» 1.79% و«إعمار مولز» 3.15% و«إعمار للتطوير» 0.58% و«الاتحاد العقارية» 1.46% و«ديار» 0.36% و«داماك» 1.6%.

وفي المقابل، انخفض قطاع البنوك 0.28% بعد انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 0.78% رغم ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.21%.

وتراجع قطاع الاستثمار 1% بفعل تراجع «دبي للاستثمار» 1.87% مقابل ارتفاعات «دبي المالي» 0.93% و«شعاع كابيتال» 1.14%.

وانخفض قطاع النقل 0.8% نتيجة انخفاض «أرامكس» 0.95% و«العربية للطيران» 0.73% أمام ارتفاع «الخليج للملاحة» 1.54%.

سوق أبوظبي

بدوره، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.15% إلى مستوى 6518.6 نقطة مع تراجع قطاعات الاستثمار والاتصالات والطاقة والصناعة والسلع.

وانخفض قطاع الاستثمار 1.48% متأثراً بنزول «العالمية القابضة» 1.47% و«الواحة كابيتال» 2.26% و«إشراق» 0.6%.

وتراجع قطاع الاتصالات 0.81% نتيجة تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما تراجع قطاع الطاقة 0.2% بعد تراجع «دانة غاز» 0.25% و«أدنوك للتوزيع» 0.21% فيما استقر «طاقة» عند إغلاقه السابق.

وعلى العكس، ارتفع قطاع البنوك 0.5% بفعل ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.73% رغم نزول «أبوظبي التجاري» 0.16% و«أبوظبي الإسلامي» 0.5%.

وزاد قطاع العقار 0.25% مدفوعاً بارتفاع «الدار» 0.28% أمام نزول «رأس الخيمة العقارية» 0.5%.

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 142 مليون درهم مغلقاً عند 3.98 درهم، تلاه «دبي الإسلامي»بسيولة قدرها 59.6 مليون درهم وأقفل عند 4.59 درهم، ثم «إعمار مولز» بسيولة بلغت 50.24 مليون درهم ليغلق عند 1.96 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «العالمية القابضة» بسيولة قياسية بلغت 3.27 مليار درهم مغلقاً عند 94 درهماً، تلاه «سيراميك رأس الخيمة» بسيولة قدرها 383.36 مليون درهم من ضمنها 4 صفقات كبيرة بقيمة 379.37 مليون درهم وبكميات بلغت 199.67 مليون سهم، بينما جاء في المركز الثالث من حيث جذب السيولة «أبوظبي الأول» بـ344.7 مليون درهم مغلقاً عند 16.6 درهم.

وسجل «الصناعات الوطنية» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 14.88% مغلقاً عند 3.01 درهم، فيما سجل «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» التراجع الأكثر بنسبة 9.09% ليغلق عند 4.5 درهم.

وكان في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق أبوظبي «أبوظبي لبناء السفن» بنسبة 14.96% مغلقاً عند 2.69 درهم، وفي المقابل جاء في مقدمة المتراجعين «الشارقة للتأمين» بنسبة 10% ليغلق عند 1.44 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 355.24 مليون درهم محصلة شراء، منها 3 ملايين درهم محصلة شراء العرب، و352.2 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 355.24 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 6 ملايين درهم محصلة بيع الخليجيين، و349.24 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 56.94 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 56.94 مليون درهم محصلة بيع، منها 7.15 مليون درهم محصلة بيع العرب، و24.65 مليون درهم محصلة بيع الأجانب و25.15 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 149.84 مليون درهم حصيلة شراء، منها 62.64 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و87.2 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 149.84 مليون درهم محصلة بيع، منها 62.64 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و87.2 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.