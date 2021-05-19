شكرا لقرائتكم خبر عن ريفر بلايت يخوض مباراة في «ليبرتادوريس» من دون حارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيُضطر فريق ريفر بلايت الأرجنتيني العريق إلى الاستعانة بلاعب ميدان لشغل مركز حراسة المرمى لخوض مباراته في مسابقة كوبا ليبرتادوريس، الموازية لدوري أبطال أوروبا في أمريكا الجنوبية، بعد أن رفض الاتحاد القاري (كونميبول) طلبه استدعاء حارسين من فريق الشباب، بعد تفشي فيروس كورونا في صفوف الفريق الأول، وفق ما أفادت الصحافة المحلية.

من المقرر أن يواجه ريفر بلايت ضيفه إندبندينتي سانتا الكولومبي في العاصمة بوينوس أيرس، وقد أصيب 20 لاعبًا في صفوفه بكوفيد-19.

وفي ظل إصابة حرّاسه الأربعة جميعًا، فرانكو أرماني، خيرمان لوكس، إنريكي بولونيا وفرانكو بيترولي بالفيروس، طلب حامل لقب المسابقة أربع مرات من الهيئة القارية استدعاء الحارسين ليوناردو دياس وأوغوستين غوسمان من فريق الشباب.

إلا أن الصحافة أفادت أن كونميبول رفض هذا الطلب لأن الفريق قدّم لائحة ب32 اسمًا بدلاً من 50 مسموح بهم في المسابقة.

ويملك المدرب مارسيلو غاياردو عشرة لاعبين متاحين للمباراة التي قد تكون مصيرية في مسعاهم لبلوغ الأدوار الإقصائية.

ومن المتوقع أن يلعب أحد المدافعين جوناتان مايدانا، ميلتون كاسكو أو توماس ليساندا في مركز حراسة المرمى.

وشغل دياس هذا المركز في مباراة الكأس المحلية التي خسرها الفريق أمام الغريم الأزلي بوكا جونيورز الأحد الماضي عندما لعب ريفر بغياب 15 لاعبًا.

ويحتل ريفر المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف فلوميننسي البرازيلي، فيما يتذيّل سانتا الترتيب خلف مواطنه أتلتيكو جونيور، قبل أربع مباريات من نهاية الدور الأول، إلا أن الفرق الأربعة تملك فرصة لبلوغ الأدوار الإقصائية.