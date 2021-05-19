نقاش حاد بين المطرب محمد عساف ومسئولين إسرائيليين بسبب الحرب في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

شهد موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“ نقاشاً حاداً بين المطرب الفلسطيني محمد عساف، والناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بعد تغريدة نشرها عساف أدان فيها قصف مقر مؤسسة ”مشارق“ مكان عمله السابق في غزة.

وقال عساف في تغريدته: “ يا الله، يستمر العدوان على كل مناحي الحياة دون تمييز، اليوم دمر هذا المحتل مؤسسة مشارق مكان عملي الذي عملت به سنين والذكريات الجميلة قبل ما أكون عساف اليوم“.

وأضاف عساف أن ”الاحتلال وإن دمر الحجر، راح تظل ذاكرتنا حاضرة وقوية وراح نبني كل شيء، رحم الله الشهداء“.

ورد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، على تغريدة عساف حيث قال: ”تتحدث عن العدوان وقد صدقت، إنه عدوان حماس التي جعلت من ممتلكاتكم وأبواب رزق مقرات لمصالحها وإرهابها“.

وأضاف أدرعي: ”فأنت ابن غزة وخير شاهد على ما يوجد في غزة وستحدثكم ذاكرتكم يومًا ما جنت عليكم حماس وأنتم لم تجنوا على أحد“.

ودخل المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، على خط التراشق بين عساف وأدرعي، حيث انتقد تصريحات المطرب الفلسطيني.

وقال جندلمان: ”يا محمد، كابن قطاع غزة أنت تعرف جيدا ممارسات حماس القمعية والإرهابية بحق الغزيين ولو لم تطلق حماس صواريخ على القدس وآلاف الصواريخ على مدننا لما صار في غزة أي شيء“.

وأضاف جندلمان: ”حماس تتحمل وحدها المسؤولية عن الدمار الذي لحق بغزة لأنها بادرت إلى الحرب غصبا عن رغبة السكان بالهدوء، البادئ أظلم“، بحسب تعبيره.

ولاحقاً، رد محمد عساف على تصريحات المسئولين الإسرائيليين، قائلاً: ”أنا ابن غزة، كبرت على إجرامهم ورأيت كذبهم بعيني، بس زمن الكذب ولًى وراح، العالم بيشوف كذبهم وجرائمهم مباشر على الشاشات، في مقولة بتقول المنحطون في حاجة إلى الكذب، إنه أحد شروط بقائهم“.

والإثنين الماضي، قصف الطيران الإسرائيلي، مقر مؤسسة ”مشارق“ للصوتيات، التي تعتبر أكبر شركة متخصصة في مجال الدعاية والإعلان والإنتاج الفني في قطاع غزة، والتي تحتضن عدداً كبيراً من الفنانين والمبدعين والمواهب الشابة بمختلف المجالات الفنية والإعلانية.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، ما أدى إلى وقوع صدامات واشتباكات بين أهالي الحي والقوات الإسرائيلية.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، رداً على ما وصفته بانتهاك المسجد الأقصى وحقوق المواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

ويشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على قطاع غزة وتستهدفه بقصف مدفعي.