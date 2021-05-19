نتنياهو يتحدث عن غزو عسكري كامل على قطاع غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الهدف من العملية التي تشنها إسرائيل حالياً على الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة هو "إطالة أمد الهدوء الذي يمكن أن تحققه إسرائيل ضدها"، مشيرًا إلى أنه يمكن شن غزو كامل على القطاع.

وقال نتنياهو، في تصريحات أمام نحو 70 دبلوماسياً أجنبياً في تل أبيب اليوم الأربعاء نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية: "نحاول إضعاف قدراتهم، قدراتهم الإرهابية، وإضعاف إرادتهم".

ولم يستبعد نتنياهو الغزو العسكري الإسرائيلي الكامل لغزة، حيث أوضح أن هناك طريقتان فقط للتعامل معهم "يمكنك إخضاعهم - وهذا دائما احتمال قائم- أو يمكنك ردعهم. ونحن منخرطون حاليا في ردع قوي. ولكن يجب أن أقول، إننا لا نستبعد أي شيء".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه إذا ما انتهى الأمر بحماس وهي تعتبر نفسها المنتصرة في هذه المواجهة "فإن هذه ستكون هزيمة لنا جميعا - لجميع الديمقراطيات".

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، ما أدى إلى وقوع صدامات واشتباكات بين أهالي الحي والقوات الإسرائيلية.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، رداً على ما وصفته بانتهاك المسجد الأقصى وحقوق المواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

ويشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على قطاع غزة وتستهدفه بقصف مدفعي.