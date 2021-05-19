بعد تخصيص السيسي 500 مليون دولار.. وفد مصري رفيع المستوى يزور رام الله لمناقشة عملية إعادة إعمار غزة

الشارقة - اميمة ياسر - ذكرت مصادر مطلعة لقناة العربية، أن هناك وفدا مصريا رفيع المستوى يزور رام الله، ويناقش الوفد عملية إعادة إعمار قطاع غزة وتخفيف التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وكما نقل الوفد المصري استعداد القاهرة لدعم فلسطين في المجالات كافة، وبحث تسهيل نقل الجرحى الفلسطينيين واستمرار فتح معبر رفح الحدودي.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، فضلًا عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الإعمار نتيجة الأحداث الأخيرة.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت أمس الثلاثاء بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

كما أعرب مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في أول اجتماع له عقب إجازة عيد الفطر المبارك، عن ترحيبه وإشادته بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة تُخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.