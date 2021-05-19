سفارة اسرائيل تتهم التلفزيون الصيني بمعاداة السامية "بشكل صارخ"

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بكين: اتهمت السفارة الإسرائيلية في بكين التلفزيون الصيني "بمعاداة السامية بشكل صارخ" في ريبورتاج حول الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للدولة العبرية.

وفي تسجيل فيديو وضع الثلاثاء على موقع تويتر، تحدثت الخدمة الناطقة بالانكليزية لشبكة الإعلام الحكومية الصينية "سي جي تي ان" عن "اللوبي القوي" لليهود في الولايات المتحدة وأكدت أن "اليهود يهيمنون على قطاعات المال والإعلام والإنترنت" في هذا البلد.

وردا على ذلك، قالت السفارة الإسرائيلية في الصين مساء الثلاثاء "إنها تشعر بالاستياء من معاداة السامية الصارخة التي عبرت عنها إحدى وسائل الإعلام الصينية الرسمية".

وكتبت السفارة على تويتر أن "المزاعم الواردة في الفيديو عنصرية وخطيرة ولا يفترض أن تستخدمها وسائل إعلام تحترم نفسها".

وجاء ريبورتاج الشبكة الصينية بينما أودت اشتباكات هي الأعنف منذ عقد بين اسرائيل والفلسطينيين بحياة 217 فلسطينيا على الأقل في الغارات الإسرائيلية منذ العاشر من أيار/مايو، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

وفي الوقت نفسه، قتل 12 إسرائيليا بصواريخ فلسطينية، حسب الشرطة الإسرائيلية.

وانتقدت بكين "عرقلة" الولايات المتحدة تبني مجلس الأمن الدولي بيانا يدعو إلى وقف الأعمال العدائية.