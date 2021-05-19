سكوبيي تطرد دبلوماسياً روسياً

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سكوبيي: طردت مقدونيا الشمالية دبلوماسياً في السفارة الروسية لدى سكوبيي، وفق ما ذكر مصدر رسمي الثلاثاء، في إجراء يهدد بتعريضها لرد فعل مماثل من موسكو.

لم تكشف دولة البلقان الصغيرة التي تربطها علاقات جيدة مع موسكو الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها طرد دبلوماسي منذ استقلال مقدونيا في عام 1991.

في عام 2018، طردت سكوبيي دبلوماسياً روسياً تضامناً مع بريطانيا التي اتهمت الكرملين بمحاولة اغتيال عميل سابق على أراضيها.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان "تم استدعاء سفير الاتحاد الروسي في 14 أيار/مايو لتلقي مذكرة تدعو الدبلوماسي المذكور فيها إلى مغادرة البلاد".

وقالت السفارة الروسية في سكوبيي لوسائل إعلام محلية إنه سيتم بحث اتخاذ "إجراءات مماثلة".

واشارت مصادر حكومية إلى أن سلوك الدبلوماسي المعني لا "يتوافق" مع المعايير السائدة في مقدونيا الشمالية التي ردت من أجل "حماية سيادتها".

وقال رئيس مقدونيا الشمالية ستيفو بنداروفسكي إن الخطوة الدبلوماسية مرتبطة "بقضايا حساسة".

واوضح بنداروفسكي "بناء على ما شاهدته، تم توثيق القضية من قبل المؤسسات المختصة، والأمر ليس ارتجالاً".

يأتي ذلك في وقت كثفت عواصم غربية في الأسابيع الماضية عمليات طرد دبلوماسيين روس عقب اتهامات لبراغ بضلوع عناصر من الاستخبارات الروسية في تفجير عام 2014 على الأراضي التشيكية.

كما طردت الولايات المتحدة دبلوماسيين روسا بسبب اتهامات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020.

ومقدونيا الشمالية التي يزيد عدد سكانها على مليوني نسمة بقليل مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتلتزم غالبا السياسة الخارجية للتكتل.