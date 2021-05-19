جونسون: إنهاء الإغلاق قائم رغم أنف المتغير الهندي

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من لندن: أعلن رئيس الوزراء البريطاني أنه "لا يوجد شيء قاطع نقوله إننا بحاجة إلى الانحراف" عن خطط إنهاء قيود فيروس كورونا الشهر المقبل.

ووسط مخاوف من أن الحالات المتزايدة لمتغير كورونا الهندي يمكن أن تدفع خارطة طريق إنكلترا للخروج من الإغلاق، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون "نحن ننظر بعناية شديدة ما يحدق في البيانات، .. قد يكون المتغير الجديد أكثر قابلية للانتقال".

وقال "سنعرف الكثير في غضون أيام قليلة" ووعد "بإبقاء الناس على اطلاع دائم". وشدد على ضرورة تطعيم الناس، إذا كانوا مؤهلين لذلك.

وفي حديثه في أحد مراكز التطعيم في شمال لندن، قال جونسون: "الأرقام مرتفعة بشكل لا يصدق. وأنا أعلم أن بعض الناس كانوا أكثر ترددًا في تلقي اللقاحات من غيرهم، ولكن في الواقع، عبر المجتمع بأسره، تستمر الأرقام في اصعد في كل مجموعة".

وأضاف جونسون: "نحاول معرفة إلى أي مدى قد تكون المتغيرات الهندية أكثر قابلية للانتقال في الوقت الحالي، لا نرى شيئًا قاطعًا لنقول إنه يتعين علينا الابتعاد عن خارطة الطريق. ومن الواضح أننا سنحافظ على ابلاغ الناس".

تأخير القيود

وفي وقت سابق، حذر وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس من أن الحالات المتزايدة للمتغير الهندي يمكن أن تؤخر تخفيف القيود وتجبر الحكومة على فرض عمليات إغلاق محلية.

وعندما سئل عما إذا كان إنهاء القيود المقترحة في إنكلترا في 21 يونيو قد لا يمضي قدمًا كما هو مخطط له، قال يوستيس لشبكة سكاي نيوز: "لا يمكننا استبعاد أي شيء".

وقال إن فرض الإغلاق المحلي في المناطق التي لا يزال السكان فيها معرضين للخطر أثناء فتح بقية البلاد هو أحد الخيارات التي يتم النظر فيها.

وقال يوستيس: "بالأمس فقط ، حصلنا على مجموعة أخرى من حقوق الارتفاق ... نحتاج إلى معرفة كيفية انخفاض هذه الأسرة خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة، وبعد ذلك بقليل قبل 21 حزيران (يونيو) ، سنكون في وضع يمكننا من تقييم ما إذا كان يمكننا الذهاب إلى المرحلة التالية ".

كلام رئيس 1922

وعلى صلة، قال السير غراهام برادي، رئيس لجنة عام 1922 لأعضاء البرلمان من حزب المحافظين، لشبكة سكاي نيوز "لا يوجد دليل" على أن عمليات الإغلاق المحلية تعمل.

وقال إنه لا ينبغي أن يكون هناك سبب لعدم المضي قدمًا في الخطوة الرابعة من خارطة طريق الحكومة لتخفيف القيود كما هو مخطط لها. وقال السير غراهام إن البيانات "تستمر في التحرك في اتجاه إيجابي، وهي في الواقع أكثر إيجابية بكثير مما توقعه أي شخص في البداية".

وأضاف البرلماني المحافظ: لم تكن هناك مشاكل مع إعادة فتح المدارس وعودة الضيافة في الهواء الطلق، وقال: "مع التقدم المستمر لبرنامج التطعيم الناجح للغاية، أعتقد أن هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن إعادة فتح الضيافة الداخلية بالأمس ستتم بسلاسة أيضًا".

ويشار إلى أنه في يوم أمس الإثنين، تمكن الناس في جميع أنحاء إنكلترا مرة أخرى من الاستمتاع بالعناق مع أحبائهم، والاستجمام بتناول البيرة وغيرها في البارات وكذلك بدء العطلات الخارجية، لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون حث على "جرعة كبيرة من الحذر".

لم يتناولوا اللقاح

ونظرًا لأن عدد حالات البديل الهندي B.1.617.2 تضاعف تقريبًا في أسبوع إلى 2323، أبلغ وزير الصحة مات هانكوك مجلس العموم يوم الاثنين أن أغلبية الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى في بولتون كانوا مؤهلين للحصول على ضربة بالكوع لكنهم لم يأخذوها.

ووجد تحليل لشبكة سكاي نيوز أن متغير الفيروس التاجي الهندي المثير للقلق يبدو أنه ينتشر بسرعة، مع زيادة أسبوعية بنسبة 44 في المئة في عدد المناطق في إنكلترا التي تسجل حالة.

وكان تم اكتشاف المتغير الهندي في 127 سلطة محلية في إنكلترا في الأسبوع المنتهي في 8 مايو، مقارنة بـ 71 في الأسبوع السابق ، وفقًا للأرقام الصادرة عن معهد ويلكوم سانغر.

وتمتلك مدينة بيدفورد ثاني أعلى معدل لفيروس كورونا في إنكلترا، حيث تم تسجيل 214 حالة جديدة في الأيام السبعة حتى 13 مايو، ولديها 80 حالة مؤكدة من البديل الهندي.